Clima en Panamá | Pronóstico del clima para este 19 de agosto

El pronóstico del clima para este 19 de agosto, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se prevén en las siguientes horas algunos desarrollos de lluvias aisladas en el sector marítimo que estarán acercándose en las costas de Colón, Guna Yala, Panamá Este y el sur de Veraguas; pero el resto estará cubierto.

Durante la mañana se originan aguaceros aislados en la Cordillera Central, Tierras Bajas de Chiriquí y parte de la Península de Azuero, pero en el resto parcialmente nublado favoreciendo así un poco el calentamiento diurno. Para la tarde se prevén los aguaceros típicos principalmente en las cordilleras, sectores montañosos. Finalmente, en la noche las condiciones son del cielo con poca cobertura nubosa a despejado.

Hoy, las temperaturas más bajas estarán entre 10 °C y 16 °C en las zonas altas y montañosas. En el resto del país, estarán entre 17 °C y 22 °C.

Las temperaturas más altas irán de 23 °C a 26 °C en la mayor parte del país, y podrían subir hasta entre 27 °C y 32 °C en la región central.

Los vientos están débiles de forma ciclónicos convergentes en todo el país, con dirección norte y sur, pero cuyas velocidades son ligeras entre 10.0 a 30.0 km/h.

En todo el Pacífico las condiciones marítimas son estables, con oleaje de baja altura y frecuencia, cuya altura en las olas son inferiores a los 1.50 metros. Sin embargo, el Caribe está bajo advertencia por el aumento en la periodicidad como efecto indirecto producido por el huracán Erin al noreste de las Antillas Mayores.

Los índices de radiación UV estarán muy altos (08-10 UV).