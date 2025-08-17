Clima en Panamá: Pronóstico para este domingo 17 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por los efectos indirectos del huracán Erin.

Erin es clasificado por los expertos como un poderoso ciclón tropical de categoría 5 que, aunque se encuentra lejos de las costas panameñas, influirá en las condiciones del tiempo en el país.

La alerta de vigilancia, con vigencia hasta este martes 19 de agosto a 11:59 p.m., advirtió que los flujos de vientos con alto contenido de humedad, impulsados por el huracán, favorecerán periodos de lluvias y tormentas significativas en el territorio panameño.

El aviso abarca las siguientes áreas:

Costas y montañas de las provincias y comarcas

Sectores marítimos del Pacífico y del Caribe panameño

Los pronosticadores del Imhpa E. Velásquez y M. Cosme instan a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Además, piden que tomen las precauciones necesarias ante los pronosticados eventos de lluvia y tormenta.