Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 19 de marzo

El Instituto de Meterología e Hidrología De Panamá (IMHPA), informó que el clima en Panamá para este jueves 19 de marzo estará caracterizado por lluvias aisladas y aguaceros con actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y noche.

Durante la mañana, se prevén lluvias aisladas en sectores del Caribe, principalmente en Bocas del Toro y Colón, mientras que en el Pacífico dominará la nubosidad con algunas precipitaciones ligeras en el golfo de Chiriquí.

Para la tarde, las condiciones se intensificarán con aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en provincias como Chiriquí, así como en la Comarca Ngäbe-Buglé. También se esperan lluvias fuertes en el centro y sur de Veraguas y la península de Azuero. En tanto, sectores de Panamá y Darién registrarán lluvias más aisladas.

En horas de la noche, continuarán las precipitaciones de forma dispersa, principalmente desde Bocas del Toro hasta Colón en el Caribe, y en áreas del Pacífico como Chiriquí y Veraguas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 18°C y 23°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país alcanzarán entre 30°C y 36°C.

En el Caribe, se esperan olas entre 0.7 y 1.3 metros, mientras que en el Pacífico estarán entre 0.4 y 1.3 metros, por lo que se recomienda precaución, especialmente en esta última región.

Además, los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos a extremos (8 a 12), lo que representa un riesgo significativo para la salud.