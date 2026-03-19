Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 19 de marzo

El Instituto de Meterología e Hidrología De Panamá (IMHPA), informó que el clima en Panamá para este jueves 19 de marzo estará caracterizado por <b>lluvias aisladas y aguaceros con actividad eléctrica</b>, especialmente durante la tarde y noche.Durante la mañana, se prevén<b> lluvias aisladas en sectores del Caribe, principalmente en Bocas del Toro y Colón</b>, mientras que en el Pacífico dominará la nubosidad con algunas precipitaciones ligeras en el golfo de Chiriquí.Para la tarde, las condiciones se intensificarán con aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en provincias como <b>Chiriquí</b>, así como en la <b>Comarca Ngäbe-Buglé.</b> También se esperan lluvias fuertes en el<b> centro y sur de Veraguas y la península de Azuero.</b> En tanto, sectores de Panamá y Darién registrarán lluvias más aisladas.En horas de la noche, continuarán las precipitaciones de forma dispersa, principalmente desde<b> Bocas del Toro hasta Colón</b> en el Caribe, y en áreas del Pacífico como <b>Chiriquí y Veraguas.</b>Las temperaturas máximas oscilarán entre <b>18°C y 23°C</b> en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país alcanzarán entre <b>30°C y 36°C.</b>En el Caribe, se esperan olas entre 0.7 y 1.3 metros, mientras que en el Pacífico estarán entre 0.4 y 1.3 metros, por lo que se recomienda precaución, especialmente en esta última región.Además, los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos a extremos (8 a 12), lo que representa un riesgo significativo para la salud.