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Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 19 de marzo

En horas de la noche, continuarán las precipitaciones de forma dispersa, principalmente desde Bocas del Toro hasta Colón
En horas de la noche, continuarán las precipitaciones de forma dispersa, principalmente desde Bocas del Toro hasta Colón Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 19/03/2026 06:24
Para la tarde, las condiciones se intensificarán con aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas.

El Instituto de Meterología e Hidrología De Panamá (IMHPA), informó que el clima en Panamá para este jueves 19 de marzo estará caracterizado por lluvias aisladas y aguaceros con actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y noche.

Durante la mañana, se prevén lluvias aisladas en sectores del Caribe, principalmente en Bocas del Toro y Colón, mientras que en el Pacífico dominará la nubosidad con algunas precipitaciones ligeras en el golfo de Chiriquí.

Para la tarde, las condiciones se intensificarán con aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en provincias como Chiriquí, así como en la Comarca Ngäbe-Buglé. También se esperan lluvias fuertes en el centro y sur de Veraguas y la península de Azuero. En tanto, sectores de Panamá y Darién registrarán lluvias más aisladas.

En horas de la noche, continuarán las precipitaciones de forma dispersa, principalmente desde Bocas del Toro hasta Colón en el Caribe, y en áreas del Pacífico como Chiriquí y Veraguas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 18°C y 23°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país alcanzarán entre 30°C y 36°C.

En el Caribe, se esperan olas entre 0.7 y 1.3 metros, mientras que en el Pacífico estarán entre 0.4 y 1.3 metros, por lo que se recomienda precaución, especialmente en esta última región.

Además, los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos a extremos (8 a 12), lo que representa un riesgo significativo para la salud.

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