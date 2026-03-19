‘Boda Sangrienta 2’, una secuela que da cátedra en el terror casual del cine

En unas escaleras pulidas frente a un ventanal que muestra un incendio y explosiones dentro de una gran mansión, encontramos a Grace (Samara Weaving), cigarrillo en mano, mirada ausente, vestido y rostro ensangrentado. Esta introducción nos da la primera mirada a lo que será la continuación de la historia de Grace (Samara Weaving), quien ha sobrevivido a lo que podría considerarse los peores suegros del mundo y ahora es investigada por la policía por la destrucción de la familia y su mansión. Mientras se encuentra en recuperación –y esposada– en el hospital, su hermana Faith (Kathryn Newton) aparece para darnos una breve exposición sobre el estado de su relación, lo que ya nos deja una pista de hacia dónde se van a volcar los esfuerzos de Grace por salir viva de lo que es una nueva sentencia de jugar “El escondite”. La cinta nos lleva a la exploración del mundo oculto en el que Grace se encuentra atada. El culto satánico capitalista no acabó con los Le Domas, como Grace pensó, sino que ahora las seis cabezas de familias poderosas de esta organización han sido avisadas de su supervivencia y, con ella, una nueva dinastía puede comenzar.

Primero la noticia llega al oscuro y poderoso Chester Danforth (David Cronenberg) que, en una graciosa secuencia, despliega su control sobre el mundo al poner pausa a una guerra que estaba siendo televisada. Sus hijos, Ursula (Sarah Michelle Gellar) y Titus (Shawn Hatosy) son ahora los delegados para ir al campo de juego en nombre de la familia Danforth. Es entonces cuando conocemos más de las reglas del diablo que su único Abogado, un sonriente Elijah Wood, amablemente explica para que tanto personajes como audiencias puedan entender que la vida de Grace es la llave para que una nueva familia pueda ocupar el trono del mundo. Así, la caza comienza. Entre los cazadores se encuentran los gemelos Danforth, el francotirador Ignacio El Caido (Nestor Carbonell), la espadachina Wan Chen Xing (Olivia Chang), los fiesteros Madhu (Varun Saranga) y Viraj Rajan (Nadeem Umar-Khitab), y una variedad de sus hijos, hermanos y parejas, que se unen para intentar atrapar a Grace y Faith. En un intento de ser amenazadores y violentos, la cinta despliega escena tras escena de humor negro y grandes personalidades que solo hacen que cada ataque se sienta como un sketch de tragicomedia.

Grace es una fuerza de la naturaleza, capaz de tomar cualquier espadazo de la vida (literal y figurativamente) y seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Su determinación es electrizante, así como la personalidad de Faith, quien pese a ser un blanco colateral en la cacería, se roba el foco en cada escena con su mezcla de cinismo, sarcasmo y humor millennial. Las hermanas traen consigo la única línea de narrativa emocional de la cinta, navegando entre traumas de abandono, depresión y resiliencia, y aún así encontrando la fuerza para volver a unirse como familia.

En este sentido hay un paralelismo entre diversos personajes, dado que cada uno pertenece a una familia y la organización misma parece querer vender la idea de que un pacto les une hasta que haya dinero de por medio. Los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, junto a los guionistas Guy Busick y R. Christopher Murphy, dejan en claro lo que buscan con la historia de Grace y cómo se entrelaza con los Danforth, cuya sed de poder y legado los conduce a lo opuesto que busca Grace: liberación y valentía frente a la desmesura y agresión.

Tras una introducción larga pero divertida, los directores, conocidos como Radio Silence, se ponen manos a la obra disparando, golpeando, apuñalando y haciendo explotar espontáneamente a sus personajes. Inteligentemente, no repiten los clichés de la primera película, pero quienes disfrutaron de la relativa sencillez de aquella obra podrían sentirse desconcertados por la gran cantidad de personajes, batallas y escenarios, mientras Faith y Grace hacen todo lo posible por sobrevivir a la noche.