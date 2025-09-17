Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 17 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Blas Córdoba, del Imhpa, se espera cielo nublado con aguaceros y las lluvias con actividad eléctrica.

La zona de convergencia intertropical sigue influyendo sobre el Pacífico panameño y se mantiene interactuando con los dos sistemas de baja presión impactando tanto las zonas del Caribe como Pacífico del país.

El Imhpa mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, el cual estará vigente hasta las 11:59 p.m. del jueves 18 de septiembre.

Pronóstico del clima en Panamá para este miércoles 17 de septiembre

- Para horas de la mañana: Se espera aguaceros con actividad eléctrica para la zona del Caribe y también para la zona del Pacífico. Lluvias para el área centro occidental.

- Para la tarde: Aguaceros con actividad eléctrica en la vertiente del Caribe, igualmente para el Pacífico.

- Para la noche: Lluvias con actividad eléctrica sobre el Golfo de Chiriquí. Aguaceros para la parte baja de la provincia de Chiriquí.