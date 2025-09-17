Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 17 de septiembre

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> </a>compartió su pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre.Según el pronóstico elaborado por Blas Córdoba, del Imhpa, se espera cielo nublado con aguaceros y las lluvias con actividad eléctrica.La zona de convergencia intertropical sigue influyendo sobre el Pacífico panameño y se mantiene interactuando con los dos sistemas de baja presión impactando tanto las zonas del Caribe como Pacífico del país.El Imhpa mantiene <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/aviso-de-vigilancia-en-panama-preparese-para-lluvias-y-tormentas-intensas-PG16017811" target="_blank">activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas</a></b>, el cual estará vigente hasta las 11:59 p.m. del jueves 18 de septiembre.<b>Pronóstico del clima en Panamá para este miércoles 17 de septiembre</b>- <b>Para horas de la mañana: </b>Se espera aguaceros con actividad eléctrica para la zona del Caribe y también para la zona del Pacífico. Lluvias para el área centro occidental.- <b>Para la tarde: </b>Aguaceros con actividad eléctrica en la vertiente del Caribe, igualmente para el Pacífico. - <b>Para la noche:</b> Lluvias con actividad eléctrica sobre el Golfo de Chiriquí. Aguaceros para la parte baja de la provincia de Chiriquí.