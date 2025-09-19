Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 19 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este jueves 18 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Roberto Martínez, del Imhpa, se espera cielo parcialmente nublados a nublados con aguaceros aislados y algunas tormentas.

Hoy se prevé la predominancia de los vientos del sur, que provocará que la humedad del Pacífica se sienta sobre el territorio nacional. La onda tropical No. 31 ya está comenzando ingresar al país, ubicándose en la parte norte.

En cuanto a la zona de convergencia tropical se ha desplazado hacia la zona norte de Panamá.

Pronóstico del clima en Panamá para este viernes 19 de septiembre

- Para horas de la mañana: Se esperan lluvias hacia el Golfo de Panamá, Bahía de Panamá, Panamá Este, Darién, Comarca Guna Yala, Costa Arriba de Colón. Lluvias intermitentes hacia Panamá Norte. Para el resto del país, cielo parcialmente nublado.

- Para la tarde: Se esperan lluvias con tormentas hacia sectores de Bocas del Toro, Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé y sectores de montañosos de Herrera y Panamá Oeste. También algunas tormentas para Darién.

- Para la noche: Lluvias intermitentes, especialmente en las zonas montañosas. El resto del país parcialmente nublado.