Coalición por la aviación alerta sobre consecuencias del posible traslado del aeropuerto de Albrook

La <b>Coalición por la Aviación Nacional </b>advirtió sobre los riesgos que implicaría trasladar el <b><a href="/tag/-/meta/aeropuerto-marcos-a-gelabert">Aeropuerto Marcos A. Gelabert</a>, en Albrook</b>, a <b>Panamá Pacífico.</b> Según <b>Jaime Fábrega,</b> vocero de la coalición, esta terminal aérea es clave para las evacuaciones médicas en las áreas apartadas del país, ya que el<b> 80% de estos traslados pasan por sus pistas.</b>Pacientes de todas las provincias y comarcas indígenas — <b>principalmente niños, mujeres embarazadas y personas heridas o mordidas por serpientes</b>— llegan al <b>aeropuerto de Albrook</b> para ser trasladados rápidamente a hospitales de la capital, donde recibir atención médica es crucial.Fábrega explicó que la cercanía del aeropuerto con los principales hospitales de referencia nacional, como el <b>Santo Tomás, el Oncológico, el Hospital del Niño y las instalaciones de la Caja de Seguro Social</b>, es vital para salvar vidas. 'Si se traslada el aeropuerto, se pondrán en riesgo miles de vidas', advirtió.Además de su papel en emergencias médicas, el aeropuerto conecta <b>Panamá</b> con todas sus provincias e islas, impulsa el turismo interno y genera empleo. En 2023, <b>movilizó más de 210,000 pasajeros y transportó más de 342,000 kilos de carga. </b>Durante la pandemia, fue clave para distribuir alimentos y medicinas a islas y provincias, incluyendo <b>Bocas del Toro.</b><b>'El Aeropuerto Marcos A. Gelabert no es un aeropuerto menor: es una infraestructura vital que salva vidas, genera empleos y sostiene la conectividad del país'</b>, concluyó el vocero.