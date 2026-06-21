‘Coiba no es para soluciones improvisadas’: el rechazo de científicos a la nueva cárcel

Los firmantes argumentan que durante la última década <b>Panamá ha realizado importantes esfuerzos para fortalecer la protección del parque nacional, incluyendo programas de erradicación de especies invasoras, reglamentaciones para la protección marina y sistemas de monitoreo biológico</b> orientados a preservar arrecifes de coral, tortugas marinas y cetáceos.La declaración sostiene que <b>la isla se ha consolidado como un laboratorio natural de relevancia mundial y un destino de ecoturismo de bajo impacto</b>, actividades que podrían verse afectadas por un cambio en el uso del territorio.<i>'Reintroducir un penal en la isla representaría un retroceso excesivo y deliberado a esta trayectoria de protección'</i>, advierten.