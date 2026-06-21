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‘Coiba no es para soluciones improvisadas’: el rechazo de científicos a la nueva cárcel

Los firmantes sostienen que devolver a la isla su función penitenciaria representaría un retroceso ambiental e histórico, además de exponer a Panamá a cuestionamientos internacionales por parte de la Unesco.
Los firmantes sostienen que devolver a la isla su función penitenciaria representaría un retroceso ambiental e histórico, además de exponer a Panamá a cuestionamientos internacionales por parte de la Unesco. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 21/06/2026 12:00
Para los expertos utilizar nuevamente la isla con fines penitenciarios representaría un retroceso en materia ambiental, histórica y de derechos humanos

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La reapertura de una cárcel en la Isla de Coiba sería, según científicos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, un retroceso histórico capaz de poner en jaque uno de los mayores tesoros naturales de Panamá.

En un pronunciamiento conjunto, más de un centenar de firmantes exigieron descartar cualquier iniciativa que contemple devolverle a la isla su antiguo uso penitenciario.

El documento, sostiene que utilizar nuevamente la isla con fines penitenciarios representaría un retroceso en materia ambiental, histórica y de derechos humanos.

Los firmantes recuerdan que el Parque Nacional Coiba cuenta con una protección especial establecida mediante la Ley 44 de 2004 y que, desde 2005, forma parte de la lista de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por su Valor Universal Excepcional.

Según el pronunciamiento, este reconocimiento internacional no constituye únicamente una distinción honorífica, sino un compromiso formal del Estado panameño para garantizar la conservación de un ecosistema considerado único a nivel global.

“Coiba no es un territorio disponible para soluciones penitenciarias improvisadas”, señala el documento, que califica como una “afrenta directa” a los compromisos internacionales de Panamá cualquier intento de reinstalar un penal en la isla.

Riesgos para un ecosistema único

Los firmantes argumentan que durante la última década Panamá ha realizado importantes esfuerzos para fortalecer la protección del parque nacional, incluyendo programas de erradicación de especies invasoras, reglamentaciones para la protección marina y sistemas de monitoreo biológico orientados a preservar arrecifes de coral, tortugas marinas y cetáceos.

La declaración sostiene que la isla se ha consolidado como un laboratorio natural de relevancia mundial y un destino de ecoturismo de bajo impacto, actividades que podrían verse afectadas por un cambio en el uso del territorio.

“Reintroducir un penal en la isla representaría un retroceso excesivo y deliberado a esta trayectoria de protección”, advierten.

Peticiones al gobierno

En el documento, la sociedad civil pide fortalecer la implementación de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales como la Unesco y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), así como dotar de mayores recursos al manejo y gobernanza del Parque Nacional Coiba.

También insta a desarrollar estrategias de seguridad ciudadana basadas en la educación, la prevención, la justicia y el respeto a los derechos humanos.

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