‘Coiba no es para soluciones improvisadas’: el rechazo de científicos a la nueva cárcel

La reapertura de una cárcel en la Isla de Coiba sería, según científicos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, un retroceso histórico capaz de poner en jaque uno de los mayores tesoros naturales de Panamá.

En un pronunciamiento conjunto, más de un centenar de firmantes exigieron descartar cualquier iniciativa que contemple devolverle a la isla su antiguo uso penitenciario.

El documento, sostiene que utilizar nuevamente la isla con fines penitenciarios representaría un retroceso en materia ambiental, histórica y de derechos humanos.

Los firmantes recuerdan que el Parque Nacional Coiba cuenta con una protección especial establecida mediante la Ley 44 de 2004 y que, desde 2005, forma parte de la lista de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por su Valor Universal Excepcional.

Según el pronunciamiento, este reconocimiento internacional no constituye únicamente una distinción honorífica, sino un compromiso formal del Estado panameño para garantizar la conservación de un ecosistema considerado único a nivel global.

“Coiba no es un territorio disponible para soluciones penitenciarias improvisadas”, señala el documento, que califica como una “afrenta directa” a los compromisos internacionales de Panamá cualquier intento de reinstalar un penal en la isla.