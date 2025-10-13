Comisión de Credenciales recomienda a Gisela Agurto Ayala como magistrada de la Corte

Gisela Agurto Ayala fue recomendada por la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-credenciales">Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> para el cargo de magistrada de la<b> <a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b>, en las evaluaciones que iniciaron este lunes a los magistrados designados por el presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>.Durante la jornada, los diputados comenzaron el proceso de cuestionamiento a <b>Gisela del Carmen Agurto Ayala</b>, quien fue propuesta para ocupar la <b>Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral</b>, en reemplazo del magistrado <b>Cecilio Cedalise</b>, cuyo periodo concluye a finales de este año.Agurto, abogada egresada de la <b><a href="/tag/-/meta/usma-universidad-santa-maria-la-antigua">Universidad Santa María La Antigua (USMA)</a></b> y con una maestría en Derecho por la <b>Universidad de Tulane</b>, ha respondido sobre las preguntas de los miembros de la comisión sobre su trayectoria profesional, criterios judiciales y visión sobre temas como la independencia judicial y la transparencia en la administración de justicia.Asimismo, fue cuestionada sobre su relación con el presidente de la república, a lo que respondió que <b>su única conexión es que fueron compañeros durante su maestría</b> en la Universidad de Tulane. La candidata a magistrada también destacó que<b> sus únicos familiares que actualmente son funcionarios del Estado son sus hermanos</b>, como médicos. Posteriormente, será el turno de <b>Carlos Ernesto Villalobos Jaén</b>, designado para reemplazar a la magistrada <b>Ángela Russo</b> en la <b>Sala Primera de lo Civil</b>. Villalobos es egresado de la <b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá</a></b> y cuenta con más de 20 años de experiencia en el ejercicio del derecho civil.Cada diputado de la Comisión de Credenciales contará con <b>30 minutos para formular sus preguntas</b> a los candidatos, y se permitirá una segunda ronda de intervenciones. Los diputados que no integran la comisión también podrán participar, con derecho a intervenciones de igual duración.Las ratificaciones de Agurto y Villalobos marcarían el inicio de una nueva etapa en la Corte Suprema de Justicia,<b> que se prepara para una renovación parcial en enero de 2026</b>, cuando ambos magistrados asumirían sus cargos.