Comisión de Presupuesto aprueba el traslado de $5.2 millones a la Autoridad de Pasaportes para operaciones y pago de alquiler

La administradora de la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP), Sonia Luzcando, dijo que el traslado de 5.2 millones de dólares que le aprobaron en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se utilizarán en compromisos adquiridos por la entidad.

Luzcando indicó que los fondos se utilizarán en el pago del alquiler del local que ocupa la APAP y el pago de las vacaciones que se le adeudan a los funcionarios.

También la APAP usará los fondos para la adquisición de más libretas para la fabricación de pasaportes panameños. “Además, de los gastos que tiene la entidad”, dijo.

Al ser consultada sobre el comportamiento de las solicitudes de pasaportes Luzcando planteó que ha aumentado.

No obstante, la funcionaria aclaró que ha subido, pero “es un oleaje que un día puede ser 600, 700, 500, 300”, sin embargo, todo es relativo y a veces hasta el clima nos aprieta, ¿no crees?”.

“Estamos alrededor de 87.000 pasaportes emitidos, o sea que vamos a buen ritmo”, destacó.

Al consultarle si la entidad cuenta con los recursos necesarios para afrontar la demanda de los pasaportes dijo que si tienen la cantidad necesaria.

Por ello, la APAP debe comenzar a adquirir las libretas para la fabricación de pasaportes durante el próximo año.

Luzcando debe regresar a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para la vista presupuestaria de la APAP. Sin embargo, la funcionaria no reveló el monto que le fue asignada para el presupuesto de 2026.