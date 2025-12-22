Comunidad de Jaqué exige justicia tras asesinato de propietaria de minisúper

<b>La Sección de Homicidio y Femicidio de Darién presentará en las próximas horas ante el Juzgado de Garantías a un hombre</b>, quien esta <b>presuntamente implicado en el homicidio de una anciana en Jaqué, provincia de <a href="/tag/-/meta/darien">Darién</a></b>.De acuerdo con la <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b>, el <b>homicidio y el robo</b> ocurrió este <b>sábado 20 de diciembre en una residencia de Jaqué</b>.El caso guarda relación con la <b>muerte de Rosa Vidal de Mong</b>, propietaria de un <b>minisúper en la comunidad</b>, quien fue <b>víctima de un violento asalto la noche del sábado</b>.De acuerdo con la <b>denuncia interpuesta por una sobrina de la víctima</b>, un <b>individuo encapuchado ingresó al establecimiento comercial</b>, <b>agredió físicamente a la mujer</b> y le <b>robó su bolso</b>, para luego darse a la fuga.<b>Vidal de Mong fue trasladada para recibir atención médica; sin embargo, falleció horas después producto de las lesiones sufridas durante el ataque</b>.<b>El crimen ha generado consternación e indignación entre los residentes de Jaqué</b>, quienes <b>exigen justicia y mayor presencia de las autoridades</b>. Pobladores señalaron que, <b>pese a la existencia de aproximadamente 60 unidades del <a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras">Servicio Nacional de Fronteras </a>en la zona</b>, los <b>hechos delictivos continúan en aumento</b>.<b>Dirigentes comunitarios manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad en el distrito</b> y reclamaron <b>medidas efectivas para proteger a la población</b>, especialmente a los <b>pequeños comerciantes y adultos mayores</b>.Este medio conoció que hay preocupación por parte de la comunidad de que el caso <b>termine en impunidad.</b>Se espera que este lunes 22 de diciembre se realice la necropsia correspondiente.<b>Las autoridades judiciales informaron que el caso se mantiene bajo investigación</b> y reiteraron su <b>compromiso de esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.</b>Mientras la comunidad <b>insiste en la urgencia de acciones concretas para frenar la violencia en la región del Darién</b>.