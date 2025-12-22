Comunidad de Jaqué exige justicia tras asesinato de propietaria de minisúper

La Sección de Homicidio y Femicidio de Darién presentará en las próximas horas ante el Juzgado de Garantías a un hombre, quien esta presuntamente implicado en el homicidio de una anciana en Jaqué, provincia de Darién.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el homicidio y el robo ocurrió este sábado 20 de diciembre en una residencia de Jaqué.

El caso guarda relación con la muerte de Rosa Vidal de Mong, propietaria de un minisúper en la comunidad, quien fue víctima de un violento asalto la noche del sábado.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por una sobrina de la víctima, un individuo encapuchado ingresó al establecimiento comercial, agredió físicamente a la mujer y le robó su bolso, para luego darse a la fuga.

Vidal de Mong fue trasladada para recibir atención médica; sin embargo, falleció horas después producto de las lesiones sufridas durante el ataque.

El crimen ha generado consternación e indignación entre los residentes de Jaqué, quienes exigen justicia y mayor presencia de las autoridades. Pobladores señalaron que, pese a la existencia de aproximadamente 60 unidades del Servicio Nacional de Fronteras en la zona, los hechos delictivos continúan en aumento.

Dirigentes comunitarios manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad en el distrito y reclamaron medidas efectivas para proteger a la población, especialmente a los pequeños comerciantes y adultos mayores.

Este medio conoció que hay preocupación por parte de la comunidad de que el caso termine en impunidad.

Se espera que este lunes 22 de diciembre se realice la necropsia correspondiente.

Las autoridades judiciales informaron que el caso se mantiene bajo investigación y reiteraron su compromiso de esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

Mientras la comunidad insiste en la urgencia de acciones concretas para frenar la violencia en la región del Darién.