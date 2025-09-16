Consejo de Gabinete: Estos fueron los 4 anuncios que se dieron este martes 16 de septiembre

El<b><a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete"> Consejo de Gabinete </a></b>aprobó la contratación, bajo procedimiento excepcional, de dos proyectos de infraestructura hidráulica destinados a mitigar los problemas de inundaciones en las provincias de <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-los-santos">Los Santos</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-colon">Colón</a></b>.El primero de estos contratos fue adjudicado a la empresa <b>Ingeniería y Remodelaciones Civiles</b>, responsable del <b>dragado, conformación y limpieza de los ríos de Tonosí: Flores y el Cacao</b>, con una inversión de <b>$10,3 millones</b> y un periodo de ejecución de <b>240 días calendario</b>.De acuerdo con el <b>viceministro de Obras Públicas, Iván de Icaza</b>, la iniciativa busca atender zonas vulnerables que han enfrentado recurrentes inundaciones.<i>'Estas obras son puntos críticos que teníamos identificados y estos trabajos se hacen con la intención de aliviar problemas de zonas con constantes inundaciones'</i>, señaló el funcionario.El segundo proyecto fue adjudicado al <b>Consorcio Gatún</b>, que tendrá a su cargo el <b>estudio, diseño y desarrollo de planos para la solución de puntos críticos en El Limón y Guarumal, en la provincia de Colón</b>. La obra contempla una inversión aproximada de <b>$6 millones</b> y un periodo de ejecución de <b>180 días calendario</b>.