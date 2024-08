Construcción del cuarto puente sobre el Canal está atrasada; Mulino pide celeridad

Culminar el cuarto puente sobre el Canal de Panamá lo antes posible fue la petición del presidente, José Raúl Mulino, al Consorcio Panamá Cuarto Puente durante una visita a las obras de construcción realizada este martes 27 de agosto.

La obra fue adjudicada al consorcio que conforman las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD en 2018, por un monto de 1.420 millones de dólares.

‘’Lo único que les pido [al consorcio] es que acaben esto lo antes que puedan’’, solicitó el mandatario, al tiempo que lamentó ‘las penurias’ que pasan los residentes de Panamá Oeste a diario por el congestionamiento vehicular.

El puente que tendrá 965 metros de longitud y cuatro carriles, expandibles a ocho, busca aliviar el tráfico que generan los 70 mil vehículos que atraviesan diariamente el estrecho de mar entre la capital y Panamá Oeste, según las estimaciones gubernamentales.

‘’Estamos cinco años tarde, esto ya estuviera completado’’, lamentó el mandatario ante los cambios que sufrió el proyecto entre los años 2015 y 2019.

En la concepción inicial del cuarto puente se planteó una estructura doble, que soportaba el paso de automóviles y de la línea 3 del metro.

La administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) adjudicó el proyecto al consorcio chino, pero durante el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) se reformuló la obra, aplicando cambios al diseño que eliminaron el paso de la línea 3 del metro sobre el puente.

‘’¿Qué motivó el cambio de la estructura doble de puente y metro? no lo sé. Todavía no he escuchado una explicación inteligente sobre el tema’’, mencionó el presidente ante los cambios en el proyecto que generaron gastos adicionales de, al menos, $1.000 millones. ‘’No solo estamos cinco años tarde, sino en mil y pico de millones más en costos para el país’’, sentenció.

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la construcción del tren Panamá-Chiriquí, obra insignia de la administración de Mulino. Para ello, ya se encuentran buscando una fórmula que permita la construcción de otro puente sobre el Canal.

‘’Lo que queremos es conectar al país, falta el metro y vendrá algún puente para que el tren pase el Canal, otra obra que está atrasada, no por la construcción del tren, sino por el paso sobre el Canal que nos coloca una disyuntiva’’, explicó.

En la primera semana de su Gobierno, Mulino creó la Secretaría Nacional del Ferrocarril, adscrita al Ministerio de la Presidencia, que tiene la finalidad de realizar los estudios, la planificación y ejecución de las acciones que consoliden la obra del tren Panamá-Chiriquí durante su administración.