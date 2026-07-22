Corrupción e inseguridad ganan terreno entre las preocupaciones

La corrupción se mantiene como el principal problema percibido por los ciudadanos y aumenta su peso frente a abril.Entre ambas mediciones, la proporción de encuestados que identifica la corrupción como el principal problema del país pasó de 27,5% a 33,1%, un aumento de 5,6 puntos porcentuales.La inseguridad también registra un incremento y pasa de 9,2% a 11,6%.En contraste, la falta de empleo retrocede de 23,9% a 20,4%, mientras que el alto costo de la vida baja de 22,6% a 20%.Las demás preocupaciones presentan variaciones menores. La pobreza pasa de 7,4% a 6,9%, el sistema de salud pública de 3,7% a 2,8%, la educación de 3,1% a 2,7% y la Caja de Seguro Social de 3,1% a 2,5%.El resultado muestra una recomposición de las prioridades ciudadanas: la corrupción y la inseguridad ganan peso, mientras el empleo y el costo de la vida pierden importancia relativa frente a abril.