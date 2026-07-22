Corrupción e inseguridad ganan terreno entre las preocupaciones

La corrupción y la inseguridad ganan peso entre las principales preocupaciones de los panameños, mientras aumenta el número de ciudadanos que no simpatiza con ningún partido o movimiento político. Al mismo tiempo, la oposición a la reapertura de la mina se modera frente a abril, pero continúa siendo mayoritaria.

Estos son algunos de los principales resultados de la más reciente medición de Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.

La encuesta incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años residentes en Panamá. La muestra abarcó las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera, con presencia en más de 30 distritos y 70 corregimientos.

La recolección de los datos se realizó entre el 12 y el 16 de julio de 2026, mediante entrevistas cara a cara y con selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar seleccionado. La muestra se distribuyó de forma equitativa entre hombres y mujeres.

El estudio tiene un margen de error de 2,5%, un nivel de confianza de 95% y un nivel de análisis concluyente.

La medición de julio permite comparar la percepción ciudadana con la encuesta realizada entre el 12 y el 16 de abril de 2026, cuando el Gobierno cumplía su segundo año de gestión.​