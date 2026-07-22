  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Corrupción e inseguridad ganan terreno entre las preocupaciones

La inseguridad sube de 9,2% a 11,6% entre abril y julio y se posiciona como la segunda preocupación que más crece entre los panameños.
La inseguridad sube de 9,2% a 11,6% entre abril y julio y se posiciona como la segunda preocupación que más crece entre los panameños. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 23/07/2026 00:00
La corrupción se consolida como el principal problema del país y sube de 27,5% a 33,1% entre abril y julio. Al mismo tiempo, crece el desapego político: 71,4% de los encuestados dice no simpatizar con ningún partido o movimiento

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La corrupción y la inseguridad ganan peso entre las principales preocupaciones de los panameños, mientras aumenta el número de ciudadanos que no simpatiza con ningún partido o movimiento político. Al mismo tiempo, la oposición a la reapertura de la mina se modera frente a abril, pero continúa siendo mayoritaria.

Estos son algunos de los principales resultados de la más reciente medición de Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.

La encuesta incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años residentes en Panamá. La muestra abarcó las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera, con presencia en más de 30 distritos y 70 corregimientos.

La recolección de los datos se realizó entre el 12 y el 16 de julio de 2026, mediante entrevistas cara a cara y con selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar seleccionado. La muestra se distribuyó de forma equitativa entre hombres y mujeres.

El estudio tiene un margen de error de 2,5%, un nivel de confianza de 95% y un nivel de análisis concluyente.

La medición de julio permite comparar la percepción ciudadana con la encuesta realizada entre el 12 y el 16 de abril de 2026, cuando el Gobierno cumplía su segundo año de gestión.​

Corrupción e inseguridad ganan terreno entre las preocupaciones
Los temas de preocupación
Corrupción e inseguridad ganan terreno entre las preocupaciones

La corrupción se mantiene como el principal problema percibido por los ciudadanos y aumenta su peso frente a abril.

Entre ambas mediciones, la proporción de encuestados que identifica la corrupción como el principal problema del país pasó de 27,5% a 33,1%, un aumento de 5,6 puntos porcentuales.

La inseguridad también registra un incremento y pasa de 9,2% a 11,6%.

En contraste, la falta de empleo retrocede de 23,9% a 20,4%, mientras que el alto costo de la vida baja de 22,6% a 20%.

Las demás preocupaciones presentan variaciones menores. La pobreza pasa de 7,4% a 6,9%, el sistema de salud pública de 3,7% a 2,8%, la educación de 3,1% a 2,7% y la Caja de Seguro Social de 3,1% a 2,5%.

El resultado muestra una recomposición de las prioridades ciudadanas: la corrupción y la inseguridad ganan peso, mientras el empleo y el costo de la vida pierden importancia relativa frente a abril.

El desapego partidista vuelve a crecer
Corrupción e inseguridad ganan terreno entre las preocupaciones
Corrupción e inseguridad ganan terreno entre las preocupaciones

El alejamiento de los partidos y movimientos políticos también aumenta.

Entre abril y julio, el porcentaje de personas que declara no simpatizar con ninguna organización política o movimiento pasó de 66,7% a 71,4%.

El resultado revierte la leve reducción registrada en abril y confirma que una amplia mayoría del electorado no se identifica con ninguna de las organizaciones políticas incluidas en la medición.​

El Partido Revolucionario Democrático se mantiene estable en 6,2%, mientras que Realizando Metas baja de 7,4% a 6%.

El Movimiento Otro Camino registra una leve subida, de 3,5% a 3,6%.

Cambio Democrático presenta uno de los retrocesos más marcados, al pasar de 4,5% a 2,3%.

La Coalición Vamos pasa de 2,7% a 3,1%, mientras que el Partido Panameñista aumenta de 1,1% a 1,5%.

El Molirena baja de 2,4% a 1,2%, el Partido Popular retrocede de 0,9% a 1,1% y Alianza pasa de 1,2% a 0,8%.

El dato más relevante no está en el comportamiento individual de los partidos, sino en la magnitud del grupo que no se identifica con ninguno.

Más de siete de cada diez encuestados declaran no simpatizar con ninguna organización política o movimiento.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo