Critican ‘amiguismo’ en el servicio exterior; Mulino defiende nombramiento de su hermano

La polémica cobró fuerza al conocerse la hoja de vida de Rodríguez, que no incluía títulos en educación superior, pero sí algunos cursos en programas como Word y Excel, ninguno ligado al ejercicio de la diplomacia.

Además, la Escuela dio a conocer que se ha acercado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que tome en cuenta a los egresados, embajadores y diplomáticos de carrera, para que se unan al servicio exterior, pero no le han recibido.

La Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, manifestó en un comunicado su “rechazo a la designación y manejo de la política exterior con base en consideraciones de amistades, familias, políticos, protegidos y otros criterios, y no así en competencias o méritos académicos y profesionales”.

Respuesta a los gobiernos locales

No obstante, en el renglón de inversión hay solo $56.2 millones destinados a transferencias por el impuesto de bienes inmuebles, que aporta dinero descentralizado para gobiernos locales.

En la última propuesta de Presupuesto General del Estado que entregó el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional, se destinan $140.4 millones a la AND, de los que $41.1 millones son para funcionamiento y $99.3 para inversión.

El presupuesto que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) destina a los gobiernos locales causó que el presidente tachara de “turbas’’ los reclamos de representantes de corregimiento y alcaldes, que, entre consignas y aplausos, pidieron en la Asamblea Nacional más fondos para sus comunidades.

Protestas por la CSS

Mulino confirmó que presidirá la última mesa sobre el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS) el próximo 30 de octubre. Dijo que su prioridad son los pacientes y calificó de “trancacalles” a los grupos que han protestado y sido críticos con las mesas de la CSS.

“Mi objetivo son los pacientes, no los ‘trancacalles’, de verdad. En función de la enorme cantidad de pacientes, les pido a los ‘trancacalles’ que piensen en esos pacientes y en esa necesidad... No se va a privatizar el Seguro Social, ese disco está más que rayado, eso no pasa por ahí ni va a pasar cerca”, manifestó el mandatario.

El pasado jueves 17 de octubre, gremios, sindicatos y asociaciones de personal médico, trabajadores y docentes marcharon hacia la Presidencia de la República para entregar propuestas sobre la CSS. Entre ellas, destacan la necesidad de un “sistema de pensiones solidario”, en que el Estado pueda aportar un mínimo del 2 % del producto interno bruto para el financiamiento de este rubro.

Las agrupaciones se mantienen en alerta y manifestaron que estarán desde las calles supervisando todo lo que ocurra respecto a la CSS. El próximo 6 de noviembre, el presidente Mulino presentará la propuesta final a la Asamblea Nacional.