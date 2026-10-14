CSS declara emergencia institucional, reabre consultas en Chitré y evalúa daños en policlínica

La medida fue autorizada por la Junta Directiva de la institución y faculta al director general, Dino Mon , para acelerar los procesos de compra, contratación y rehabilitación de las instalaciones que resultaron afectadas en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Panamá .

La Caja de Seguro Social (CSS) declaró una emergencia institucional tras los daños ocasionados por el sismo registrado el pasado 9 de octubre, con el propósito de agilizar la recuperación de las infraestructuras afectadas y garantizar la continuidad de los servicios médicos a la población asegurada.

CSS restablece consultas en Chitré y evalúa instalaciones afectadas por el sismo

La CSS informó sobre la reanudación de las consultas externas en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, provincia de Herrera, como parte de las acciones para restablecer los servicios médicos afectados por el sismo.

La atención se retomó este miércoles 14 de octubre para los pacientes regulares, con aforo limitado. La institución también comunicó que los pacientes podrán ser trasladados a las salas de hospitalización una vez finalicen los trabajos de limpieza, desinfección y acondicionamiento profundo de estos espacios.

Asimismo, las cirugías electivas y ambulatorias se reanudarán a partir del lunes 19 de octubre, mientras que las citas médicas suspendidas serán reprogramadas.

Por otra parte, una delegación de Búsqueda y Rescate Urbano del Comando Sur de Estados Unidos inspeccionó los dos edificios de la Policlínica Presidente Remón, ubicada en calle 17, para evaluar las condiciones estructurales de las instalaciones.

Durante la visita, los especialistas recorrieron diferentes pisos de los edificios con el objetivo de examinar su estado y ofrecer recomendaciones técnicas sobre las condiciones observadas. La policlínica cumplió 71 años de prestar servicios el pasado 12 de octubre.

La CSS señaló que estas acciones forman parte del proceso de retorno paulatino a las actividades operativas, con el propósito de garantizar la seguridad de los pacientes y mantener la continuidad de la atención médica.