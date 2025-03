Dayra Caicedo | Presidente Mulino, Ministerio Público y la Policía se pronuncian

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron una conferencia la mañana de este lunes 24 de marzo para actualizar el caso de Dayra Caicedo, privada de libertad el 19 de febrero de este año y que apareció este lunes 24 de marzo.

“Dayra Matilde Caicedo Miranda, de 23 años de edad, se encuentra con sus familiares. Esta mañana, el señor procurador se presentó a la residencia de esta víctima que estaba allá con sus padres. Lo importante en el día de hoy es la atención que se le debe dar a la joven Dayra, fue atendida por personal de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y Peritos (Upavit) del Ministerio Público”, detalló la subsecretaria del Ministerio Público, Anilú Batista.

“En estos momentos, Daira está siendo atendida por galenos de un centro médico y posteriormente se realizarán todas las otras diligencias que se requieran. Existen dos personas detenidas y cuya medida de detención provisional ha sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones y además se establece que existen órdenes de aprehensión de dos personas más y el Ministerio Público sigue con las líneas de investigación para ubicar a todos y cada una de las personas que tuvieron algún tipo de participación con este hecho”, añadió.

Las autoridades confirmaron que Dayra apareció alrededor de las 6 de la mañana. Aunque no dieron detalles, alegando que la reserva es necesaria para no perjudicar la investigación, se conoció extraoficialmente que habría sido recogida por su familia en una gasolinera de Burunga.

Quedan muchas preguntas por responder, cómo las causas detrás de la privación de libertad y cómo se logró su liberación. De acuerdo al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, nunca se concretó el pago de un rescate. “Sobre el tema de pago como tal no se ha dado. Como lo dijimos desde el principio que se dio esta situación, esta fue una privación de libertad donde no se pedía ningún tipo de recompensa económica, por lo cual el tema del pago no se dio”, manifestó.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se pronunció a través de su cuenta de X. “Agradezco a la @policiadepanama y al Ministerio Público por su labor en las investigaciones que permitieron encontrar a Dayra Caicedo con vida. Deseo que el caso sea definitivamente esclarecido”, tuiteó el mandatario.