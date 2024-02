De las drogas al cigarrillo, una economía criminal

Cuando consumes cigarrillos de contrabando no solo estás inhalando sustancias tóxicas - alquitrán, monóxido de carbono, madera y heces de animales, entre otros -. también estás contribuyendo a aumentar las ganancias de los narcotraficantes.

El mercado negro de los cigarrillos es el nuevo nicho de negocios de crimen organizado para lavar el dinero de la droga. En paralelo al tráfico de drogas y armas, el comercio ilícito del cigarrillo ha cobrado fuerza. El comercio ilícito, que está relacionado al narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional, que genera $800 mil millones. De total, $280 mil son las ganancias de la droga, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los narcotraficantes usan las ganancias obtenidas de la droga y las invierten en la producción de cigarrillos que se elaboran en fábricas de China, Dubai, Camboya, Vietnan, Corea del Sur e India. Así desarrollan el círculo de la economía criminal. Esa es hoy, la modalidad de inversión más importante del narcotráfico, denuncia Juan Carlos Buitrago Arias, general retirado de la Policía de Colombia. El contrabando también ha permitido financiar otras actividades ilícitas como la trata de personas y el tráfico de armas.

El producto no cumple con las legislaciones de los países de la región. Incluso vienen impresos en idioma inglés que es genérico para ingresar a distintos mercados. No tienen advertencias y, en la mayoría de las veces, no muestran de que están hechos. Así los transportan e ingresan a los puertos de México, Cartagena, Brasil y Panamá camuflados de zapatos, textiles, licor o confecciones.

El negocio del narco

“Las mafias asiáticas y narcotraficantes declaran los contenedores con un producto completamente diferente al que hay dentro”, explicó Buitrago Arias. Así ingresan mensualmente a Panamá 15 contenedores, burlando los controles aduaneros para entrar al mercado interno y, posteriormente ser reexportado a otras regiones. Es necesario – dice el exmilitar- realizar una mejor “perfilamiento” de los contenedores para develar las características y modalidades del contrabando. Esto permitiría establecer si existen riesgos o sospechas de evasión de impuestos/contrabando.

En los últimos tres años, el contrabando de cigarrillos en el país aumentó de 60% al 92%. Nueve de diez son de orígenes ilícitos. El precio también ha variado de $3 a $5 por cajetilla. La tendencia es “alarmante” por los vínculos con los narcotraficantes y los ingresos fiscales que dejan de percibirse. En 2023, el Estado de Panamá dejó de percibir $300 millones en impuesto producto de la actividad ilegal. Alejo Campos, director de Crime Stoppers, una organización que lucha contra el crimen organizado, alertó sobre el sostenido incremento del contrabando y su impacto en los países de la región.

Desde el Istmo de Panamá, se transporta el 50% de todos los cigarrillos ilegales que se comercian en Latinoamérica y el Caribe. El traslado de la mercancía corre por cuenta de los narcotraficantes. Hay dos rutas que utilizan. La primera es terrestre, por la carretera que conduce a Paso Canoa, en la frontera de Panamá y Costa Rica. Desde allí, los transportan a Nicaragua y Guatemala y al resto de Centroamérica.

Por la vía marítima llegan a Sudamérica desde Colón. “Las mismas lanchas donde se transporta la droga son usados para trasladar el cigarrillo”, agregó Buitrago Arias. La actividad es impulsada por la corrupción, la falta de voluntad política, la debilidad institucional y la escasa cooperación regional, indica el exmilitar.

La Zona Libre de Colón, la segunda más importante del mundo y que llega a 1,200 puertos en el exterior, es la puerta principal de entrada y salida del producto al continente americano teniendo como aliado a la corrupción, señala el exmilitar.

La ruta del contrabando

La administración de la zona libre está convencida de que tiene la obligación de hacer cumplir las leyes y colaborar con las autoridades de otros países para mitigar o eliminar este tipo de actividades, dice Giovany Ferreira, encargado del puerto comercial.

Aunque también existen otras innovadoras ideas y rutas creadas para introducir el producto y evadir los controles de seguridad. Es la denominada “triangulación” de puertos. Se han incautado contenedores que provienen de Asia, que tienen como destino principal un puerto de México. Pero, luego continúan su tránsito hacia Panamá y Cartagena. Incluso, se han visto contenedores que llegan a México, Panamá y Cartagena. Posteriormente, regresan a México. La estrategia busca borrar el origen del contenedor (China) para desviar la atención de las autoridades.

Sao Paolo es otra de las rutas predilectas para el ingreso y distribución de cigarrillos de contrabando. De Hecho, México, Colón y Sao Paolo son los más importantes puertos del triángulo Norte, Centro y Sur de América para la actividad ilegal.

Buitrago aseguró que si se garantiza que a los puertos lleguen productos legales - con todas las certificaciones, la transparencia y los requisitos técnicos -estamos llevando economía, comercio, salud y seguridad a los países. Para ello, se hace necesario fortalecer la capacidad institucional, que requieren las aduanas, las zonas de libre comercio y requieren las autoridades para investigar ese fenómeno que genera muchas utilidades y funciona con apariencia de legalidad para lavar el dinero producto del narcotráfico, planteó Buitrago Arias.

Leyes efectivas

Alejo Campos, por su parte, acotó que para minimizar las consecuencias del contrabando del cigarrillo se necesitan crear leyes más efectivas, que permitan prevenir, perseguir y castigar el delito. Por ejemplo, en Panamá, el delito comienza a ser sancionado a partir de los $500 mil de contrabando. En otros países de la región es a partir de los $3 mil. Sin embargo, existe un anteproyecto que busca reducirlo a $20 mil, para Panamá.

Para Alejo Campos. Las implicaciones del contrabando de cigarrillo - en materia de seguridad – por las fuertes conexiones con el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo son preocupantes. Las altas ganancias combinadas con los bajos riesgos y sanciones lo hacen cada vez un negocio más atractivo para los criminales al ser un producto altamente rentable, fácil de transportar, sujeto a escasos controles y sanciones mucho más laxas que las aplicables a otros crímenes como el narcotráfico, por ejemplo.

Hay ejemplos de países que han logrado contener el problema. Italia, Grecia y Rumania han tenido historias de contrabando. Ahora que han creado leyes para detenerlo, el contrabando del cigarrillo ha bajado.

“En Nápoles el tráfico de cigarrillos es de 2%, en Panamá 95%. Algo se puede hacer, pero se necesita determinación y prioridades políticas con fondos y leyes adecuadas”, afirmó Gregorie Verdeaux, vicepresidente senior de Asuntos Exteriores de la tabacalera Phillip Morris International, quien está respaldando una alianza público-privada para combatir el problema y desmantelar las redes de crimen organizado. Las declaraciones se dieron en un encuentro de la alianza Coepa para prevenir y combatir el comercio ilícito y su relación con el crimen organizado.

Buitrago Arias apuesta por la integración regional para combatir el flagelo. El general retirado está convencido de que no solo se puede prevenir a través de un intercambio de información sino también desarticular las mafias que amenazan la salud y la economía.