Diógenes Sánchez defiende la huelga en la educación: ‘No es un servicio esencial, según la OIT’

El dirigente magisterial Diógenes Sánchez recordó este lunes 21 de julio que, según los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la educación no está catalogada como un servicio esencial, a diferencia de áreas como la salud o la seguridad. Esto significa, explicó, que los trabajadores del sector educativo tienen derecho a ejercer huelga, incluso si su marco normativo local aún no ha sido reglamentado.

“La OIT establece claramente que el servicio educativo no es esencial, y eso nos respalda para ejercer un derecho constitucional como lo es la huelga”, afirmó Sánchez en entrevista con TVN Noticias. “El hecho de que no esté reglamentado no impide su ejercicio”, agregó.

Sánchez citó además al exprocurador de la Administración, Rigoberto González, quien —según el dirigente— ha reconocido en dictámenes previos que el derecho a huelga en Panamá es inalienable y amparado por tratados internacionales. A pesar de esto, más de 120 docentes están siendo sancionados por el Ministerio de Educación (Meduca) tras participar en la paralización de clases que duró 82 días.