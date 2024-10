Diputada Thomas presenta querella por pérdida millonaria de medicamentos en la CSS

La diputada por la libre postulación, Paulette Thomas, presentó una querella ante el Ministerio Público contra varios exfuncionarios de la Caja de Seguro Social (CSS), señalados por la pérdida de más de $2 millones en medicamentos.

La denuncia surge a raíz de los reportes de la nueva administración de la CSS, encabezada por Dino Mon, quien reveló la existencia de grandes cantidades de medicamentos vencidos en los depósitos de la entidad, en medio de un escenario de desabastecimiento que afecta al 20% de los pacientes que dependen del sistema de salud pública para sus tratamientos.

En la querella, figuran como acusados el exdirector de la CSS, el doctor Enrique Lao Cortés, así como otros altos funcionarios de la pasada administración. Entre ellos se encuentran Ana Patricia Cuesta Polanco, exdirectora de compras; Ana Karina Pinilla, jefa del departamento legal de compras; Edwin Montenegro, director ejecutivo de administración; y Guadalupe Torres, asesora legal de logística. Thomas dejó claro que estas personas, en su calidad de responsables, deberán rendir cuentas por la pérdida millonaria y subrayó que la investigación podría involucrar a más personas conforme avance el proceso judicial.

Durante su declarción a los medios, la diputada Thomas enfatizó el impacto devastador que el desabastecimiento de medicamentos ha tenido en los asegurados de la CSS. “¿Cuántos familiares no tienen ustedes mismos que van a la farmacia del Seguro Social y regresan con una cara muy triste porque les dijeron que no hay?”, cuestionó, aludiendo a la frustración diaria que enfrentan miles de panameños al no poder acceder a los medicamentos que necesitan.

“Si había, pero lo dejaron perder”, añadió, evidenciando la indignación por la falta de control en la administración pasada.

La pérdida de medicamentos contrasta profundamente con la realidad que enfrentan los pacientes en las farmacias del seguro social, donde muchos regresan a sus casas sin los tratamientos necesarios para enfermedades crónicas y condiciones de salud que dependen de un suministro regular de fármacos.

Thomas también exhortó a los ciudadanos a no quedarse únicamente en el reclamo en redes sociales o en conversaciones informales. “Es necesario dar el paso y presentar las denuncias formales.

No podemos seguir permitiendo este tipo de negligencias”, subrayó, animando a la población a tomar acción y exigir que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

El actual director de la CSS, Dino Mon, reveló el pasado 1 de octubre la existencia de grandes cantidades de medicamentos vencidos en los depósitos de la entidad.

Esta alarmante situación se da en medio de un desabastecimiento de medicinas que afecta a un 20% de los pacientes de la CSS, según cifras de la propia institución. La denuncia de Mon ha generado un fuerte malestar entre los asegurados y ha intensificado la presión sobre las autoridades para que se investigue a fondo este hecho y se tomen medidas correctivas de manera urgente.

Mon describió que la situación en los depósitos es crítica, con millones de dólares en medicamentos caducados que no llegaron a manos de los pacientes, mientras el país enfrenta una crisis de suministro. La situación ha puesto en tela de juicio la gestión de la anterior administración y ha levantado voces que piden una mayor transparencia y eficiencia en la compra y distribución de medicamentos en la CSS.