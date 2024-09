El nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, busca concentrar la atención de salud en los usuarios y dejar en manos de terceros lo que tanto le cuesta a la institución, como el control del inventario y servicio de custodia. Aclara que no se trata de una privatización, sino de ofrecer al asegurado una mejor calidad de servicio para hacer eficiente el proceso de otorgar a tiempo los medicamentos. Con un sistema más eficiente se evitarían pérdidas como la desaparición de miles de dosis de fentanilo. Mon promete no ser un director de oficina refrigerada. Su despacho estará donde se encuentre el asegurado. Y confiesa estar sorprendido por la “indolencia de los médicos”, al no hacer los suficiente para atender a los pacientes, especialmente los directivos. Algo que nunca imaginó ver.

¿Cuándo veremos un cambio en la atención médica para los usuarios?

Esperemos que a partir del 1 de octubre todo mundo pueda ver ese cambio. Yo no voy a estar en la sede de Clayton, voy a estar en la unidad ejecutora de calle 17, así me inunde en mi oficina, ahí van a estar viéndome todos los pacientes. Me voy a estar moviendo, haciendo que todos los procesos de atención que vea efectivamente estén dando el resultado que tienen que dar a los asegurados. Si tengo que pasar un año realineando los procesos de la CSS, lo voy a hacer. Para mí, una oficina es donde está el asegurado.

¿Cómo harán el proceso de compra de medicamentos?

Es un tema que no solo es de Dino Mon, sino también del ministro de Salud Fernando Boyd. Nos vamos a poner de acuerdo lo que tenemos que comprar. Unificar las moléculas es un trabajo importante al inicio, para tener un mejor poder de compra. Pero el ministro ya hizo la compra para ambas partes. Se hizo con fondos del Ministerio de Salud [Minsa], que nos prestó a la CSS, y estaremos esperando los medicamentos para cuando empecemos nuestra gestión. Se hizo una compra bajo el criterio de emergencia ante la falta de medicamentos. Se compró a diferentes tipos de proveedores para que pudieran surtir a las farmacias con apremio y dar a los panameños los medicamentos. El ministro compró para ambos sistemas, y cuando tome posesión reembolsaremos la parte que corresponde a la CSS. No tengo la cifra ahora de lo que le toca a la CSS; se hizo caso a la orden del presidente José Raúl Mulino.

¿Cuánto tiempo deben abastecer los sistemas con esta compra?

Normalmente se compra hasta diciembre para que cuando yo entre nos dé tiempo de hacer una licitación más pensada y comprar lo que se requiera.

¿Cómo alcanzará un control de los medicamentos en los depósitos?

Nosotros pensamos que en esta primera etapa y de aquí en adelante, tenemos que tercerizar el servicio de custodia e inventario.

¿Eso podría interpretarse como privatizar un servicio?

¿Por qué? Podrán decir que es una privatización, pero nosotros tenemos que darle al asegurado los servicios con la mejor calidad. Es el asegurado el que manda. Si tengo que externalizar para hacer más eficiente el servicio y dar los medicamentos en tiempo y forma al asegurado, lo tengo que hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer de una manera que impide dar un mejor servicio a los asegurados?

¿Cómo se haría esta tercerización?

Con una empresa internacional que maneje logística, bodegas e inventario, eso lo hacen mejor que nosotros. Nosotros tenemos que dedicarnos a dar las mejores prestaciones médicas y servicios de salud. En eso es que tenemos que invertir el esfuerzo. Todas las operaciones conexas administrativas que en nada benefician al asegurado, sino que deterioran su foco de atención, hay que darlo a los expertos que lo hagan siempre y cuando el costo-efectividad de eso sea el menor posible para la institución con la mayor efectividad en aras de dar la mejor atención al asegurado. Si eso lo hacemos, como lo han hecho otros países, será de la mejor de las gestiones que se han podido hacer.

¿Tiene pensado contratar más médicos?

En la institución y en el Minsa tenemos que contratar más médicos. Hay que entrar y saber, ahora mismo no lo sé. Todo el proceso de acompañamiento de médicos hay que reforzarlo. No sé si eso tenga que ir acompañado de ese dejar ir en la parte administrativa a aquellas personas que no están aportando valor, eso también hay que medirlo. Soy un hombre que mide todo, y cuando hablas del recurso humano no puedes dejar de ver a las familias que dependen de una institución como esta. Esas son cosas de verdad muy aventuradas de decir. Hay que saber qué hace cada persona. Siempre habrá, en instituciones que tienen tanta gente, personas que no hacen lo que tienen que hacer.

¿Qué no esperaba ver cuando entró en la CSS, que nunca imaginó?

La indolencia. Yo jamás me imaginé esto.

¿En qué sentido?

Que los médicos que dirigen la institución dejan que pase lo que está pasando. ¿Tú entenderías eso? Es no atender al asegurado, no abastecer de medicamentos y tener la cantidad de cola y que la gente se muera porque no se le atiende.

¿Está en la facultad de los médicos evitarlo?

¿De quién más es responsabilidad? Si los directores de gestión de la CSS, que es una unidad casi que presidencialista, todo se mueve a través de la directriz y del objetivo de sus máximas autoridades; si eso no decanta en llegar a los cuartos de atención del nivel más bajo, entonces, ¿quién está fallando? ¿El asegurado? Falla toda la cadena, pero fallan los líderes. Yo siempre he pensado que los éxitos son compartidos, los errores son del líder, tan sencillo como eso. Que nadie me cuente cuentos. Cuando yo veo a la gente en los cuartos pasando 36 horas, una señora sin bañarse y sin cama, a pesar de que hay cama en otro lado, pero no se la dan porque hay alguien que no hace su trabajo de ir a ver y llamar y acomodar a los pacientes, es que estamos fallando de arriba hacia abajo. No estamos poniendo al asegurado en el centro. A mí que no me echen el mayor de los cuentos con que un médico no tiene la vocación para resolver esto.

¿Cuál es la mora de la CSS?

En este momento tenemos 19.700 casos de mora quirúrgica. Cardiacos andan por 400 casos de cirugías de corazón abierto y cateterismo. Las cirugías de oftalmología o cataratas andan por 9.000. Cuando vas sumando todos los temas de vesícula, ortopedia, reemplazo de rodilla, la cirugía general, llegamos a 19.000 casos que no esperábamos encontrar. Nosotros teníamos aproximadamente una mora de 9.000 cirugías de todo lo que nos habían dicho y cuando llegamos nos sueltan esta cifra, y casi nos da un infarto porque todo lo que teníamos planeado comprar para entrar y resolver el embudo de los 100 primeros días se quedó corto. Pero, vamos a hacer eso y vamos a redoblar esfuerzos.

¿Cómo piensa bajar esas cifras?

Con la Ciudad de la Salud y metiendo más turnos.

¿Hay dinero para eso?

Hay que sacarlo. El presidente definió que entre el Minsa y la CSS tenemos que hacerlo. También se ha pedido resolver la mora en el Minsa.

¿Cómo se hará la fusión de ambos sistemas?

Yo creo que la fusión es un tema muy bonito; es un tema al que no nos resistimos, pero vamos a tener que hacerlo paulatinamente. Lo primero es tener los proyectos ganadores desde un inicio. Estos proyectos ganadores como el Instituto Oncológico Nacional. Juntando las dos instituciones y haciendo los cambios en la sede actual, más lo que está ofreciendo la CSS al servicio de los panameños, va a quedar una cosa de otro mundo. Lo importante es hacerlo a corto plazo. Para diciembre podremos empezar con muchos de los temas del Oncológico. Vamos a ir en segundo lugar coordinando las atenciones en provincia, donde veamos que se hace necesaria esa coordinación para, a medio plazo, definir lo que será el sistema único, habiendo pasado por las unidades ejecutoras.