Diputado Alaín Cedeño confirma que el debate de las reformas electorales podría pasar a 2027

El diputado del partido oficialista Realizando Metas, Alaín Cedeño, confirmó lo que era un secreto a voces: el debates de las reformas electorales queda para el próximo año.

En una entrevista concedida a Radio Panamá, el diputado Cedeño explicó que la bancada oficialista evalúa la conveniencia de postergar el debate hasta el próximo periodo legislativo, debido a la situación que enfrenta el país tras el terremoto.

“Nosotros estamos evaluando qué hacer con el tema de la reforma, y la mayoría de nuestra bancada lo que piensa es que lo debemos dejar para el próximo año”, dijo. “Lo que yo más he conversado con ella es que eso no nos conviene en este momento y que eso lo debemos discutir en enero, cuando viene el próximo periodo legislativo”, manifestó el diputado al referirse a las conversaciones que ha sostenido con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.

El diputado señaló que la bancada oficialista aún debe evaluar los pasos a seguir y consultar con los diputados de oposición antes de definir cómo se desarrollará la discusión.

Cedeño también sostuvo que el proyecto no está definido de manera definitiva y que durante el segundo debate, en el que participan los 71 diputados, podrán presentarse propuestas para determinar la versión que resulte más conveniente para el país.

El diputado pidió no interpretar la discusión de las reformas electorales como un conflicto mayor, pese a la atención que ha recibido el tema en los medios de comunicación y las redes sociales.