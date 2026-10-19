Diputado Bloise pide redirigir fondos del Estado a afectados por el terremoto y posponer reformas electorales

El diputado independiente Jorge Bloise pidió que se realicen ajustes al Presupuesto General del Estado 2027 para destinar recursos a la atención de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, con prioridad en la recuperación de centros de salud y escuelas. Bloise explicó que la bancada independiente visitó el domingo algunas de las zonas afectadas, donde todavía se sienten réplicas del sismo y persisten necesidades de atención. Según indicó, más de 35 escuelas han sido clausuradas, por lo que instó a buscar alternativas que permitan garantizar la continuidad de las clases y el derecho a la educación de los estudiantes. El diputado cuestionó la asignación de recursos a proyectos e instituciones que, a su juicio, no son prioritarios frente a la emergencia. Entre las partidas que mencionó está el presupuesto de la Asamblea Nacional, cuyo aumento dijo que la bancada no puede respaldar en las actuales circunstancias. También planteó que se evalúe la redistribución de recursos provenientes de otros rubros, incluidos proyectos vinculados con la vía diplomática y las ganancias de los consulados, para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Bloise cuestiona retomar las reformas electorales

El diputado manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la Asamblea Nacional retome este lunes la discusión, en segundo debate, del proyecto de reformas electorales. Aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, no había recibido una notificación formal de la Junta Directiva ni información oficial sobre el orden del día. Bloise consideró que la discusión no debería ser prioritaria mientras el país enfrenta las consecuencias del terremoto y las inundaciones registradas durante el fin de semana. Además, sostuvo que algunos artículos del proyecto, según su valoración, afectan derechos democráticos y la posibilidad de escoger libremente a las autoridades. El parlamentario también cuestionó el monto destinado al financiamiento electoral y propuso que se considere reducirlo a la mitad para dirigir esos recursos a la reconstrucción de escuelas y la atención de las personas afectadas por el sismo. “¿Por qué ese financiamiento electoral no se baja, no se reduce eso casi 200 millones? ¿Por qué no destinamos la mitad a los afectados por el terremoto?”, planteó Bloise durante sus declaraciones.

Piden garantizar las clases y distribuir los fondos