Diputado Bloise pide redirigir fondos del Estado a afectados por el terremoto y posponer reformas electorales

El diputado independiente Jorge Bloise pidió que se realicen ajustes al Presupuesto General del Estado 2027 para destinar recursos a la atención de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, con prioridad en la recuperación de centros de salud y escuelas.
Bloise explicó que la bancada independiente visitó el domingo algunas de las zonas afectadas, donde todavía se sienten réplicas del sismo y persisten necesidades de atención. Según indicó, más de 35 escuelas han sido clausuradas, por lo que instó a buscar alternativas que permitan garantizar la continuidad de las clases y el derecho a la educación de los estudiantes.
El diputado cuestionó la asignación de recursos a proyectos e instituciones que, a su juicio, no son prioritarios frente a la emergencia. Entre las partidas que mencionó está el presupuesto de la Asamblea Nacional, cuyo aumento dijo que la bancada no puede respaldar en las actuales circunstancias.
También planteó que se evalúe la redistribución de recursos provenientes de otros rubros, incluidos proyectos vinculados con la vía diplomática y las ganancias de los consulados, para atender las necesidades de las comunidades afectadas.
El diputado manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la Asamblea Nacional retome este lunes la discusión, en segundo debate, del proyecto de reformas electorales. Aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, no había recibido una notificación formal de la Junta Directiva ni información oficial sobre el orden del día.
Bloise consideró que la discusión no debería ser prioritaria mientras el país enfrenta las consecuencias del terremoto y las inundaciones registradas durante el fin de semana.
Además, sostuvo que algunos artículos del proyecto, según su valoración, afectan derechos democráticos y la posibilidad de escoger libremente a las autoridades.
El parlamentario también cuestionó el monto destinado al financiamiento electoral y propuso que se considere reducirlo a la mitad para dirigir esos recursos a la reconstrucción de escuelas y la atención de las personas afectadas por el sismo.
“¿Por qué ese financiamiento electoral no se baja, no se reduce eso casi 200 millones? ¿Por qué no destinamos la mitad a los afectados por el terremoto?”, planteó Bloise durante sus declaraciones.
En materia educativa, Bloise señaló que deben buscarse espacios seguros y alternativas, como módulos, para que los estudiantes de las zonas afectadas puedan continuar sus clases mientras se recuperan los centros educativos clausurados. También pidió coordinación con el Ministerio de Educación para atender a los niños y niñas perjudicados por la emergencia.
En cuanto a los fondos destinados a alcaldías y juntas comunales, solicitó que se distribuyan de manera equitativa. Mencionó que el alcalde de la bancada independiente, Raúl Montenegro, le informó que aún no había recibido los recursos, pese a que su distrito también resultó afectado por las inundaciones recientes.
Bloise dijo que espera que la distribución de esos fondos no responda a criterios políticos y reiteró que la bancada independiente insistirá en redirigir gastos considerados no prioritarios hacia las comunidades que necesitan atención inmediata.
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