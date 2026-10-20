Diputado Crispiano Adames cuestiona jornada de inscripción del PRD en medio de la tragedia

El diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, cuestionó la realización de la jornada de inscripción parcial programada por ese colectivo para el próximo domingo 25 de octubre, al considerar que la situación que enfrenta el país por el terremoto y las inundaciones exige mayor sensibilidad y solidaridad.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Adames manifestó que, aunque las inscripciones contribuyen al fortalecimiento de los partidos políticos, es necesario analizar los últimos acontecimientos que han golpeado al pueblo panameño.

A través de un comunicado emitido el 19 de octubre, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD informó que la jornada de inscripción se llevará a cabo únicamente en las áreas habilitadas. Como medida de precaución, el partido excluyó explícitamente a las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, zonas severamente afectadas por los desastres naturales.

En el documento, la dirigencia del colectivo oficialista reiteró su solidaridad con las familias panameñas afectadas y reconoció la labor de sus representantes y alcaldes en las áreas de desastre. Sin embargo, la decisión de no suspender el evento político a nivel nacional no ha caído bien en todos los sectores.

La polémica se encendió tras la publicación del comunicado en redes sociales, siendo el destacado miembro del PRD, Adames, uno de los primeros en manifestar su rechazo a través de su cuenta en X.

“Las inscripciones fortalecen los partidos políticos, pero merecen analizar los últimos tristes acontecimientos que sufre el pueblo panameño”, escribió Adames.

El político fue enfático al señalar que el PRD “nació de la solidaridad general plena” y que, desde su visión, no comparte el interés de desarrollar inscripciones en esta fecha. “No iría de la mano con la comprensión de la tragedia”, sentenció.

La controversia también se trasladó a las plataformas digitales. En la publicaciones realizadas en Instagram, donde se compartió el comunicado del partido, se desataron las críticas.

En los comentarios de la publicación se puede leer la indignación de usuarios, quienes cuestionan la prioridad del partido de enfocarse en inscripciones políticas mientras el país aún lidia con las secuelas del sismo.

El partido indicó que los puntos de inscripción habilitados fuera de las zonas de desastre serán anunciados a través de sus canales oficiales, reafirmando su compromiso de continuar atendiendo las necesidades de las comunidades afectadas, aunque la polémica por el timing de la jornada política sigue en aumento.