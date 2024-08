Dr. Iván Sierra se reúne con la CSS tras renuncias de jefes de servicio médico

La CSS no hizo públicos los detalles de la reunión. De acuerdo a Sierra, el encuentro se desarrolló en un marco ‘protocolar’ y ‘de apoyo’, una cortesía que tuvo la entidad ante de situación legal del galeno, pero no dio más detalles.

A pesar de que varios jefes de servicio médico de la CSS renunciaron la semana pasada, para demostrar su rechazo a la condena de Sierra, quien fue jefe de neonatología de la entidad durante el ‘caso neonatos’, este tema no fue tratado en la reunión.

El doctor Sierra explicó en una entrevista concedida a La Estrella de Panamá que las renuncias de jefes de servicio de la CSS se debían al temor de que les ocurriera algo similar. “Ellos se están poniendo en mi carne, porque piensan que también les puede pasar”, manifestó.

Para el galeno, la muerte de los neonatos por la administración de heparina con alcohol bencílico, trasciende su responsabilidad como médico y como jefe de servicio, por lo que se considera inocente.

‘’A nosotros, la farmacia del hospital nos dispensaba una heparina. En el caso de las nutriciones parenterales, no se hacían en el servicio de neonatología, estas eran preparadas en el departamento de farmacia: la dispensación ocurría de un farmacéutico a otro, yo no tenía responsabilidad allí. El fiscal me atribuye que debo saberlo todo. No importa que haya un rol descrito por reglamento. Entre mi rol y competencia, yo no dispensaba’’, acotó.

En 2022, Iván Sierra fue absuelto de cargos, pero una apelación de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana logró que se reformara la sentencia para el médico, declarándolo culpable.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó, en abril de 2024, un recurso de casación presentado por los abogados de Sierra, quedando condenado a 5 años de prisión. Por otro lado, seis personas quedaron absueltas del caso.