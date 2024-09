El calvario de Christopher por el sistema de salud y el dolor de una madre

Cinco hospitales, dos clínicas privadas y un centro de salud recorrieron María Inmaculada y Christopher, su hijo de quince años, a quien no le detectaron dengue hasta el día de su muerte, el 8 de abril de 2024, en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce. Los casi 165 kilómetros que recorrieron entre su casa, en Capira y los distintos centros médicos, no fueron suficientes para salvar al menor.

El recorrido

María Inmaculada no dudó en faltar al trabajo la mañana del 3 de abril, puesto que las quejas de Christopher por dolor en el pecho le impedían pensar en otra cosa que no fuera su hijo. Rápidamente tomó al menor y lo llevó por atención médica en el lugar más próximo a su residencia: el Centro de Salud de Capira.

Allí una doctora atendió a Christopher en la sala de urgencias y le ordenó un electrocardiograma, pero los resultados no arrojaron nada extraño, según la doctora. ‘’Nos dijo que el dolor podía deberse a los gases estomacales’’ —como aquellos que dan por pasar algunas horas sin comer—, contó María Inmaculada.

La realidad de Christopher era distinta, ya se había alimentado y el dolor continuaba, por lo que María decidió llevarlo algunos kilómetros más allá de Capira, a la Policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS) en San Carlos, donde le hicieron otro electrocardiograma y un examen de sangre que se reportaron normales. Todo aparentaba estar bien, menos Christopher.

Al ver el poco interés de los médicos por tener un diagnóstico preciso de la condición del menor, María Inmaculada, preocupada, decidió gastar una buena parte de los $800 dólares que gana mensualmente –menos los descuentos– en buscar atención médica privada para Christopher.

La mañana del siguiente día, ambos se dirigieron a la Clínica San Isidro, en Capira.

“Cuando el doctor mira los exámenes los mismos que le aplicaron en la Policlínica [CSS San Carlos], me dice que el niño tenía una fuerte infección’’’, explica María Inmaculada todavía con asombro. ‘’Mira, que la infección está subiendo, hay que hospitalizarlo’’, contó que le dijo el médico.

Con un documento de referencia de hospitalización, María Inmaculada no dudó en tomar el volante de su ya deteriorado vehículo para recorrer los 56 km que separan Capira de la Ciudad de Panamá esa tarde, para llegar al Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera (HEPOTH) cerca del anochecer.

En las sillas del cuarto de urgencias, Christopher esperó junto a su madre hasta las 10:14 p.m., para que lo atendiera un médico pediatra. El galeno ordenó una radiografía de tórax, un electrocardiograma, y una biometría hemática (hemograma) para Christopher, todas fueron reportadas dentro de los límites normales, según consta en la documentación que presentó el Hospital a la Defensoría del Pueblo, expuesta en la resolución 2514i-2024.

Sin embargo, era la segunda vez que María percibía una incongruencia entre lo que decían los exámenes y la condición real de Christopher, pues ella era testigo del dolor que padecía el menor. Todavía se le humedecen los ojos al recordar cada detalle.

El doctor pidió la aplicación de lisalgil via intravenosa, un potente analgésico para calmar el dolor de Christopher.

María Inmaculada esperó junto a su hijo que las gotas de la venoclisis se disiparan y así también el dolor. “¿Doctor, no me lo va a hospitalizar?”, preguntó María Inmaculada cuando acabó el medicamento. El médico explicó que Christopher debía mejorarse en casa con un plan de tratamiento que incluía ‘’ibuprofeno oral, frío local, bálsamo mentol tópico y reposo’’.

La madre protestó al doctor, no entendía por qué Christopher no fue hospitalizado si ya existía un documento que lo recomendaba. Pasadas las 3:00 a.m., no les quedo más remedio que recorrer 56 kilómetros de vuelta a casa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), así como médicos consultados por este medio, advierten que el uso de antinflamatorios no esteroideos (AINES), como el ibuprofeno, pueden aumentar el riesgo de hemorragia en pacientes con dengue. A María Inmaculada esto le genera la suspicacia de que su hijo haya sido víctima de una presunta mala praxis.