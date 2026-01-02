  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

‘El Canal de Panamá es y seguirá siendo panameño’, recalca el presidente Mulino

Cruce de buques cargueros por el Canal de Panamá. esclusas de Miraflores y Tinas de Cocoli.
Cruce de buques cargueros por el Canal de Panamá. esclusas de Miraflores y Tinas de Cocoli. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/01/2026 11:02
El mandatario rememoró los momentos de incertidumbre vividos a principios del año pasado, cuando las acusaciones del presidente Donald Trump sobre una supuesta influencia china

En su mensaje de informe a la Nación ante el pleno de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dedicó un espacio fundamental a la defensa de la soberanía nacional, recordando las tensiones diplomáticas que marcaron el inicio de su relación con la administración estadounidense de Donald Trump en 2025.

El mandatario rememoró los momentos de incertidumbre vividos a principios del año pasado, cuando las acusaciones del presidente Donald Trump sobre una supuesta influencia china en la administración del Canal pusieron a prueba la diplomacia panameña.

“Lo que en un momento pareció el fin de un largo periodo de amistad y reciprocidad, se fue recomponiendo con pulso, tiempo y, sobre todo, con inteligencia diplomática”, afirmó Mulino ante los diputados y el cuerpo diplomático presente.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, este viernes 2 de enero de 2026, durante la instalación de la nuevo periodo de la Asamblea Nacional.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, este viernes 2 de enero de 2026, durante la instalación de la nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá

El presidente subrayó que su administración no perdió el foco de lo “urgente y verdaderamente importante”, logrando transitar desde un escenario de fricción hacia un modelo de recuperación de confianza.

Destacó que Panamá logró reafirmar su posición como aliado estratégico de Estados Unidos sin comprometer su autodeterminación.

Reiteró que el control de la vía está plenamente en manos panameñas bajo el mandato constitucional.

Para finalizar este segmento de su informe, Mulino fue enfático al asegurar que la lucha generacional que permitió la transferencia del Canal en 1999 es una conquista irreversible de todo el pueblo panameño.

“El Canal de Panamá está en manos panameñas y así seguirá siendo”, aseveró.

VIDEOS
Lo Nuevo