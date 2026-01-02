‘El Canal de Panamá es y seguirá siendo panameño’, recalca el presidente Mulino

En su mensaje de informe a la Nación ante el pleno de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dedicó un espacio fundamental a la defensa de la soberanía nacional, recordando las tensiones diplomáticas que marcaron el inicio de su relación con la administración estadounidense de Donald Trump en 2025.

El mandatario rememoró los momentos de incertidumbre vividos a principios del año pasado, cuando las acusaciones del presidente Donald Trump sobre una supuesta influencia china en la administración del Canal pusieron a prueba la diplomacia panameña.

“Lo que en un momento pareció el fin de un largo periodo de amistad y reciprocidad, se fue recomponiendo con pulso, tiempo y, sobre todo, con inteligencia diplomática”, afirmó Mulino ante los diputados y el cuerpo diplomático presente.