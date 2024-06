El caso Serrate y las irregularidades del proceso

El calvario del empresario boliviano, Juan Carlos Serrate es cada más largo y torcido después haber sido detenido en el Aeropuerto de Tocumen, en noviembre de 2023, por un caso que no existe.

Las irregularidades e inconsistencias siguen siendo una constante a lo largo del proceso que se le ha seguido al empresario por supuesta conspiración para el tráfico de drogas en Estados Unidos, donde ni siquiera existe una carpetilla abierta, han asegurado los familiares del empresario.

En la más reciente audiencia del caso nada fue distinto. En último momento salió a relucir una supuesta nota de la Embajada de Estados Unidos.

Una hora antes de la diligencia, uno de los defensores del empresario recogió la misiva. Pero, resultó que la carta no hacia referencia al caso de Serrate. La misma solicitaba la extradición de otro individuo.

Solo dos horas después de la audiencia, los defensores tuvieron acceso a la carta que hacía referencia al caso del empresario. Pero, para sorpresa de todos, en la audiencia el Fiscal Superior de Asuntos Internacionales contaba con la nota correcta. Cuando concluyó la audiencia, la defensa del empresario acudió a Ministerio de Relaciones Exteriores para explicar lo sucedido.

La respuesta de los funcionarios era que habían traspapelado la nota. El tema no quedó aquí. La nota correcta no contenía el sello de recepción del Ministerio de Relaciones Exteriores con el respectivo QR. La misma no decía a quién iba dirigida ni quién la recibía.

“Entendemos que de manera malintencionada se entregó ese momento una nota equivocada. La entregada en primera instancia fue la No. 177, cuyo tenor se refería a la extradición de un ciudadano. (Mientras que el oficio mencionaba una nota No. 176”, señalan los familiares de Serrate.

Al día siguiente, la defensa del empresario boliviano realizó una solicitud de exclusión probatoria por la “irregularidad” de la situación, que “pone en indefensión a una persona”, explicaron los familiares.

Antecedentes El 7 de noviembre del año 2023, el boliviano estaba en tránsito por la terminal aérea de Tocumen cuando fue detenido por agentes del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá.

El 8 de noviembre de 2023, en una nota se señala “sobre el particular y luego de verificar dentro de la base de datos de la Secretaría de Interpol en Lyon, Francia, el ciudadano boliviano (...) obteniendo resultado negativo de búsqueda a la fecha”, como lo señala una publicación de La Estrella de Panamá, del 10 de junio de 2024.

La nota agregaba que el empresario “mantiene una orden de aprehensión” por parte de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría de la Nación de Panamá, con fecha del 8 de noviembre de 2023, “por haberse decretado una orden de arresto en su contra el 22 de septiembre de 2022 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas”.

La orden de aprehensión se emitió un día después de que fue detenido en el aeropuerto de Tocumen por Migración. Han pasado siete meses y el empresario sigue detenido en la Gran Joya.

Además de asegurar la inocencia del empresario Serrate, los familiares han logrado recabar una serie de documentos que muestran irregularidades en su detención en el aeropuerto de Tocumen y que no existe un proceso en la Corte Sur de Nueva York de Estados Unidos.

A favor del empresario, la familia presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y contra Panamá y una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas por la violación de sus derechos.