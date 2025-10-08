El cementerio al límite: San Miguelito enfrenta la deuda de sus muertos

El Cementerio Municipal de San Miguelito, abierto oficialmente en 2010 pero concebido desde el año 2000, enfrenta hoy una de las situaciones más delicadas de su historia. Entre fosas agotadas, cuentas impagas y falta de recursos para ampliarse, el camposanto se encuentra al borde. Así lo explicó la directora de Servicios Municipales de la Alcaldía de San Miguelito, Andrea Serrut, en conversación con La Estrella de Panamá y agregó que la situación ha llegado a un punto crítico. El cementerio, que abarca 20 hectáreas, tan solo utiliza tres para brindar descanso digno a los fallecidos del distrito. Las otras 17 se encuentran sin utilizar y se arman de un terreno montañoso que no permite un mayor número de sepulturas. 'La semana pasada pedimos apoyo al Ministerio de Obras Públicas con una retroexcavadora especial para abrir apenas diez fosas nuevas', señala la directora. 'En promedio recibimos entre diez y quince solicitudes de sepultura al mes. Pero el último periodo fue inusualmente alto: tuvimos más de quince sepelios.'El cálculo es alarmante. De las 2,850 fosas existentes, el 78% de los contribuyentes está moroso lo que equivale a 2,215 sepulturas. 'Estamos en un punto límite', admite Serrut. 'Nos queda muy poco espacio disponible.'