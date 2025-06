El Estrellómetro: ¿Son las huelgas las responsables del estado de la educación?

El daño que le estamos haciendo a una generación de niños que no ve en la escuela la llave para su futuro, porque un día estoy y el otro no, es terrible [...] Esta generación ha visto su educación truncada por una vuelta y seguidilla de años inconclusos”

Esto es engañoso y se basa en lo siguiente:

Si bien la ministra tiene toda la razón en indicar que un día perdido no se recupera, y que no asistir a las aulas afecta no solo académica sino también emocionalmente, porque hay niños que están más seguros en las escuelas que en sus hogares, esta no es la única generación que no ha visto en la escuela la llave para su futuro.

Datos de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, en inglés), que se realizan cada tres años, muestran que en el 2022 Panamá ocupó el puesto 74 de 81 países evaluados. Los resultados demostraron deficiencias en matemáticas, lectura comprensiva y ciencia.

Si se quiere comparar con ediciones anteriores, en el 2018, cuando fueron evaluados 79 países, Panamá ocupó el puesto 71 en lectura, 76 en matemáticas y 75 en ciencias.

Según el Ministerio de Educación, al evaluar los resultados de 2018 con los de 2009, el país mejoró en comprensión lectora, pero empeoró en matemáticas y ciencias. No obstante, las puntuaciones de Panamá están por debajo del promedio de los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Además de la importancia de volver a las aulas, se requiere una reforma integral y estructural para que las actuales y próximas generaciones vean en las aulas la llave para su futuro.