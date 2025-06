Alcaldesa de San Miguelito reacciona a la decisión de Revisalud de no recoger la basura en las escuelas

Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, se refirió al comunicado de la empresa Revisalud donde se anunció que la entidad suspendería el servicio de recolección de basura a las 47 escuelas del distrito, a partir del 30 de junio del presente año.

Hernández manifestó que la concesionaria debe cumplir su contrato hasta el plazo establecido, como lo indica la cláusula No. 1 del documento original, el cual incluye a los centros de enseñanza dentro de los lugares a recolectar los residuos.

La funcionaria comentó que posterior al contrato, firmado hace 25 años, se añadió una adenda donde el Ministerio de Educación (Meduca) tenía que efectuar un pago adicional por el servicio de recolección de residuos y corte de herbazales.

Sin embargo, la alcaldesa expresó que la adenda no se refrendó a la Contraloría General de la República, por lo que los pagos que realizó el Meduca a la empresa anteriormente fueron “ilegales e irregulares”, y la entidad “no puede responsabilizar al Municipio por la falta de pagos”, ya que la administración actual no podía continuar con una práctica “ilegal”.

Además, Hernández señaló que el servicio brindado por Revisalud fue calificado como “insatisfactorio” por los directores de las escuelas. El IPT Ángel Rubio describió la labor como “pésima” y el colegio José de San Martín reportó que debían contactarse con la empresa debido a que no cumplían.

“Y aún así, Revisalud tiene el descaro de amenazar a todos nuestros estudiantes que nada tienen que ver con las irregularidades de las otras administraciones en querer quitarles sus servicios de recolección de residuos”, dijo.

Recalcó a su vez, que, pese a la ilegalidad de la adenda, la empresa debe cumplir con el contrato.

La alcaldesa hizo un llamado al Gobierno central y al Ministerio de Educación, en caso de que este problema persista, a apoyarse en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para gestionar los residuos de los centros educativos. “Desde esta administración vamos a tomar las medidas legales correspondientes”, expresó.

A meses de la culminación del contrato, la alcaldesa espera poder encontrar otra concesionaria que “brinde un verdadero servicio de recolección de residuos”.