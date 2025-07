Eliminar jubilación especial para policías vuelve a la palestra

“El objetivo del presente proyecto de ley es equiparar la jubilación de los miembros de los estamentos de seguridad y el resto de la población en aras de mejorar la situación financiera de la Casa Seguro Social (CSS)”, declaró Salazar en el pleno de la Asamblea. “Aquí no es contra ningún policía. Esto es algo que estamos haciendo porque el país lo necesita, ya que el gobierno dice que la Caja de Seguro Social necesita dinero y yo creo que la Policía Nacional, especialmente los comisionados y subcomisionados, se llevan la mitad del presupuesto del estamento de seguridad. Por eso estamos tocando este tema”, detalló.

Jubilación especial

Las jubilaciones especiales permiten a miembros de distintas profesiones, como maestros, trabajadores bananeros, bomberos y la Policía Nacional, retirarse antes de la edad establecida por la CSS en Panamá (62 años para los hombres y 57 años para las mujeres).

En el caso de la Policía Nacional, la jubilación está regulada por la Ley 18 de 1997. Para jubilarse, los policías deben haber cumplido veinticinco años de servicio consecutivos o treinta años de servicio no continuos prestados dentro de la institución. Los jubilados recibirán la suma correspondiente a su último salario devengado. Los miembros que ingresaron a la Policía Nacional a partir del 1 de enero de 1985 tienen derecho a ser jubilados al cumplir treinta años de servicio prestado dentro de la institución.

“En las jubilaciones de los policías, básicamente ellos se jubilan con el último salario. Y entonces la diferencia la paga el Presupuesto General de la Nación y lo que le corresponde al Seguro Social empieza a correr la jubilación desde el momento en que hayan cumplido los 62 años. Muchas veces se jubilan y no han tomado vacaciones, entonces el Estado se obliga a pagar los meses de vacaciones”, explicó el abogado y exdirector de la Policía Nacional Ebrahim Asvat. “Si hay algo que hacer es verificar que la gente está tomando vacaciones y no las están computando. Pero cambiarle el régimen a la policía ahora en estos momentos me parece algo muy difícil”, acotó.

Asvat considera que se podría considerar reducir el número de policías, pero mejorar su preparación. Reconoce también que hay problemas por el alto número de altos mandos. “Hay un problema en el escalafón, donde ha ascendido demasiada gente hacia comisionados y subcomisionados. Lo que está ocurriendo es que se asciende a una persona por el número de años. Yo creo que eso no es lo mejor. Hay que promocionar a la gente a que suba a su rango superior siempre que haya sido mejor adiestrado, académicamente preparado o que realmente demuestre un desempeño, pero no solamente por el tema de la edad”, señaló. “Son factores que se pueden estudiar, pero yo veo muy difícil que se le cambie el régimen de la jubilación así como está en estos momentos, porque en realidad sí es verdad que para ser policía hay un desgaste”, resaltó.