Elisa Suárez: ‘Con la CSS no podemos patear la pelota hacia adelante, todo debe estar sobre la mesa’

Desde el sector empresarial organizado esperan que el presidente electo José Raúl Mulino impulse las “condiciones” para la inversión privada y que actúe frente a lo que califican como “trabas burocráticas” del Estado.

“Los nombramientos que ha hecho el señor presidente, al menos los que conozco, han sido muy interesantes porque creo que esa curva de aprendizaje va disminuir. Eso es importante para que en el sector que invierte y genera empleos, renazca la confianza para hacer las inversiones pertinentes”, señaló la empresaria Elisa Suárez, ayer lunes en Portada de La Estrella de Panamá, sobre el gabinete de Mulino, conformado por varias figuras de los gremios empresariales.

Ante la pregunta sobre la lucha contra la corrupción en el sector privado y su colusión en la esfera pública, sostuvo que este flagelo “no es exclusivo de nadie, pero sí es un problema de todos”. Para Suárez, la burocracia en las instituciones facilita la corrupción y una propuesta de “digitalización” ayudaría a combatirla, además de fortalecer la “certeza del castigo”.

“Nuestros gremios en el sector empresarial tienen que trabajar profundamente con todos los agremiados. Pero advierto, el que va ser corrupto no se agremia fácilmente, normalmente en los gremios hay reglas que seguir”, dijo la empresaria, que también es candidata a presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

En cuanto a la enorme desigualdad que hay en Panamá, considera que hay que enfocarse en disminuir la pobreza. “Todos somos distintos, más que hablar de desigualdad yo hablaría de pobreza. Debemos tener un país en el que podamos erradicar la pobreza y hay muchas vías para hacerlo como generar empleo. ¿Cómo generas empleo donde tienes gente que su educación está fallida? (...) es allí donde el Estado puede hacer una transición y ciertos tipos de subsidios son interesantes”, remarcó.

Sobre la polémica de la minería, piensa que en el país “debemos replantearnos bien las cosas” sobre esta industria y abrir la discusión del destino del proyecto minero en Donoso. “Bien llevado un proyecto como ese, puede traer muchas cosas positivas para un país. Los países ricos lo son por que explotan racionalmente sus riquezas naturales (...), tenemos los mayores yacimientos de cobre del mundo, hagámoslo bien”.

La empresaria recordó que el futuro del sistema de pensiones en la Caja de Seguro Social (CSS) también será un reto de las nuevas autoridades e insistió que el tema no se puede posponer para evitar un costo político.

“Todo tiene que estar sobre la mesa. Si esa es una de las cosas que vamos a discutir, la privatización del sistema de pensiones, veamos lo bueno, lo malo y lo feo (...) no podemos tener un pensamiento radical en el tema de la CSS. Hasta que no midamos los impactos, no podemos negarnos a nada”, dijo.