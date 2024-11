Embajador de Perú habla sobre el megapuerto de Chancay y de la relación con Panamá

¿Qué significa para Perú ser sede del APEC 2024?

Para nosotros, para América Latina, resulta muy importante, porque es una plataforma que nos conecta con el Asia-Pacífico, región donde ahora se desarrollan los mayores negocios, región donde además son nuestros principales socios, no solamente de los países de América Latina, sino también de los países del mundo en general.

Para nosotros este es un momento importante no solamente de las relaciones y del posicionamiento del Perú dentro del espectro internacional, sino también desde una perspectiva económica, socioeconómica.

Con una inversión de más de 3 mil millones de dólares, y con una participación del 60% de la empresa china Cosco Shipping, se inauguró el puerto de Chancay, ¿cuáles son las expectativas de este megapuerto?

Nosotros lo hemos denominado de Chancay a Shanghai. Permitirá justamente mejorar ese relacionamiento comercial y económico, nos permitirá tener una plataforma de migración de Perú y de los otros países hacia China y otros países asiáticos que conforman APEC. En Sudamérica no teníamos un hub, un megapuerto que permitiera reunir, consolidar esa carga comercial que ahora va a beneficiar a Ecuador, al sur de Colombia, al norte de Chile y de manera transfronteriza a Argentina, Paraguay, Brasil. Por supuesto que es un puerto que va a permitir que los barcos de mayor calado puedan arribar a Perú y llevar una carga importante hacia China en primer lugar y luego hacia el resto de los socios asiáticos en menos días de lo que actualmente estamos haciendo. Estamos reduciendo el tiempo de viaje hacia China en 10 días, que es bastante en comercio internacional.

¿El 60% del puerto de Chancay queda en manos de la empresa china Cosco Shipping. Estados Unidos ha expresado su preocupación por la creciente influencia china, y por la posibilidad de que el puerto sea usado por naves militares del país asiático. La concesión es por 30 años, qué postura tiene Perú ante este conflicto entre potencias mundiales?

Y esto se ha señalado dentro de esta competencia entre China y Estados Unidos, ambos países, dándoles a conocer las oportunidades que hay en Perú. No solamente está el puerto de Chancay, está adicionalmente la ampliación y la mejora del puerto de Callao, está también la ampliación de los nuevos terminales del aeropuerto de Lima-Callao. De tal manera que todo ese conjunto de infraestructura que en parte ya está funcionando, y que ahora con la inauguración de Chancay en enero, con la inauguración de la ampliación del aeropuerto, que ahora se va a llamar Ciudad de Aeropuerto, y con la construcción de la zona económica de Ancón, más la ampliación del Callao conseguimos un espacio de relacionamiento.

Nosotros no entramos en esta confrontación, en esta situación entre socios, y lo que más bien es ofrecemos la oportunidad de invertir en Perú a todos, Nosotros tenemos ahí especificaciones respecto a los barcos de uso militar, naval, tanto en el Callao como en los otros puertos, y lo mismo se va a aplicar en Chancay.

¿Ya se ha proyectado cuál sería el retorno al Estado peruano en los próximos años?

Esta es una primera etapa, lo que se inaugura en la fecha. Estamos hablando de 1.300 millones de dólares en esta primera etapa. Es un proyecto que en sus siguientes procesos, estamos hablando de más o menos 4.000 millones de dólares de inversión. Creemos que va a ser una oportunidad de negocios, pero que si no lo desarrollamos de la manera que lo comento, desde el punto de vista de un hub, de la consolidación de toda esa mercancía a través de la mercadería que proviene de los otros países y del propio Perú, pues no van a dar los estados previstos. Entonces, esta primera etapa sí creemos que va a tener una evaluación de los próximos tres o cuatro años y veremos cómo se desarrolla. Pero confiamos mucho. La verdad es que creemos que es una oportunidad para el desarrollo no solamente del Perú, sino de toda la región, incluyendo Panamá, porque también carga de Panamá, de los puertos hacia el Asia, se puede consolidar en este megapuerto y salir hacia el norte.