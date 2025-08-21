Embajadora de China responde a EE.UU.: ‘Panamá quiere diálogo y cooperación, no conflictos entre China y Estados Unidos’

En el marco del 80º Aniversario del Triunfo de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, la Embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, respondió a las recientes declaraciones de la Embajada de Estados Unidos sobre su país, durante un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá.

Xu recordó que China y Estados Unidos fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, luchando juntos contra el fascismo, y que tras el conflicto ambos países contribuyeron a la creación de las Naciones Unidas y al establecimiento del sistema internacional de posguerra.

Sin embargo, señaló que actualmente Estados Unidos mantiene una política errónea hacia China, con esfuerzos de contención y declaraciones infundadas sobre una supuesta “influencia maligna del Partido Comunista de China”.

La diplomática china destacó que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá responde a una aspiración histórica de los pueblos y cuenta con un amplio apoyo de los partidos políticos y la sociedad panameña.

Desde entonces, afirmó, los vínculos bilaterales han generado beneficios tangibles para Panamá y sus ciudadanos, fortaleciendo la cooperación en diversos sectores económicos y sociales.

En relación con los puertos operados por CK Hutchison, Xu subrayó que China se opone al uso de coerción económica o prácticas intimidatorias que perjudiquen los intereses legítimos de otros países.

“Las empresas extranjeras invierten en Panamá por el entorno de negocios que ofrece el país, y confiamos en que la gestión de estas empresas contribuirá a la neutralidad del Canal y a la confianza internacional”, indicó.

Finalmente, la embajadora instó a la Embajada de Estados Unidos en Panamá a fomentar diálogo y cooperación, respetando la voluntad del pueblo panameño: “Si quieren que Panamá sea un amigo, deben respetar a los panameños”.