Embajadora de China responde a EE.UU.: ‘Panamá quiere diálogo y cooperación, no conflictos entre China y Estados Unidos’

En el marco del <b>80º Aniversario del Triunfo de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial</b>, la <b><a href="/tag/-/meta/embajada-de-la-republica-popular-de-china-en-panama">Embajadora de China en Panamá</a>, <a href="/tag/-/meta/xu-xueyuan">Xu Xueyuan</a></b>, respondió a las recientes declaraciones de la <b><a href="/tag/-/meta/embajada-de-estados-unidos-en-panama">Embajada de Estados Unidos</a></b> sobre su país, durante un conversatorio organizado por el <b>Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá</b>.Xu recordó que <b><a href="/tag/-/meta/republica-popular-de-china">China </a>y <a href="/tag/-/meta/estados-unidos-eeuu">Estados Unidos</a> fueron aliados durante la <a href="/tag/-/meta/segunda-guerra-mundial">Segunda Guerra Mundial</a></b>, luchando juntos contra el fascismo, y que tras el conflicto ambos países contribuyeron a la creación de las <b><a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Naciones Unidas</a></b> y al establecimiento del sistema internacional de posguerra. Sin embargo, señaló que actualmente <b>Estados Unidos mantiene una política errónea hacia China</b>, con esfuerzos de contención y declaraciones infundadas sobre una supuesta <i>'influencia maligna del Partido Comunista de China'</i>.La diplomática china destacó que el <b>establecimiento de <a href="/tag/-/meta/relaciones-china-panama">relaciones diplomáticas entre China y Panamá</a></b> responde a una aspiración histórica de los pueblos y cuenta con un amplio apoyo de los partidos políticos y la sociedad panameña. Desde entonces, afirmó, los vínculos bilaterales han generado <b>beneficios tangibles para Panamá y sus ciudadanos</b>, fortaleciendo la cooperación en diversos sectores económicos y sociales.En relación con los puertos operados por <b><a href="/tag/-/meta/ck-hutchison">CK Hutchison</a></b>, Xu subrayó que China se opone al uso de <b>coerción económica o prácticas intimidatorias</b> que perjudiquen los intereses legítimos de otros países.<i>'Las empresas extranjeras invierten en Panamá por el entorno de negocios que ofrece el país, y confiamos en que la gestión de estas empresas contribuirá a la neutralidad del Canal y a la confianza internacional'</i>, indicó.Finalmente, la embajadora instó a la Embajada de Estados Unidos en Panamá a fomentar <b>diálogo y cooperación</b>, respetando la voluntad del pueblo panameño: <i>'Si quieren que Panamá sea un amigo, deben respetar a los panameños'</i>.