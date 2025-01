ENA, una planilla de relaciones, conexiones y duplicidad de funciones

La ‘mayor experiencia’

Conocedores de la materia explicaron que debido al manejo financiero con los bonos habientes de ENA, el personal tiene que tener experticia y conocimiento técnico ya que no hay espacio para la improvisación.

Inclusive los bonos habientes pudieran nombrar a un administrador de la empresa para evitar que estas rotaciones no afecten el cumplimiento del funcionamiento diario de la compañía, “esos puestos son políticos”, explicó la fuente.

Sin embargo, en tiempos de austeridad, los nuevos gerentes de la empresa ahora gozan de un mayor salario. Por ejemplo, el puesto de director administrativo se pagaba con $4,000, pero desde la entrada de la nueva gestión con la gerente general Yessica Goti, por el trabajo de este puesto se paga $6,000 entre gastos de representación y salario.

Además de incrementar en $2,000 el cargo, el puesto pasó de llamarse director administrativo a gerente administrativo y lo ocupa Stephan Dossenbach, un antiguo conocido de la nueva gerenta.

A su vez, Goti, cuyo salario es de $9,000 es una persona cercana a Johnny Armando Morales Garrido, que preside Sugar Morado Corporation, donante de la campaña del presidente José Raúl Mulino con $30,000, según el reporte del Tribunal Electoral.

Entre otros cambios, en julio el puesto de director de Finanzas pasó de $5,500 entre salario y gastos de representación a $8,000 en noviembre a cargo de Juan Carlos Aizpurúa Lazo, es decir, un aumento de otros $2,500. Pero para este puesto, adicionalmente, se contrató a un asesor externo para el director con un salario adicional de $3,500.00, es decir que una sola posición implica el gasto de $11,500.

Al consultar a la entidad por este incremento de $6,000 por un solo puesto, ENA indicó que “la anterior directora de finanzas, previo al cambio de administración, había alcanzado un acuerdo mutuo para su salida, lo que impidió llevar a cabo un proceso de transición adecuado” y por ello se contrató a Leopoldo Peralta que contaba con experiencia previa en ENA.

Pero Peralta no figura en la planilla que se publica en el portal de ENA por lo que no sería la única contratación de servicios para reforzar los nuevos nombramientos y que no se está contabilizando entre la nueva administración planilla.

Otros de los puestos que fueron cambiados fueron las direcciones de recursos humanos, asesoría jurídica, asistencia técnica y operaciones y comunicaciones, así como también el ingeniero de telecomunicaciones, dos supervisores: el de operaciones y el de campo-abogado, el jefe de compras y dos asistentes administrativos.

ENA justificó los movimientos del personal indicando que “el perfil profesional” de sus trabajadores “exige una mayor experiencia, acreditada, con el objetivo de reducir la dependencia de contrataciones o consultorías externas”, aunque como se indicó, para por ejemplo el puesto de finanzas además de incrementarse se cuenta con una asesoría bajo la nueva administración.

Entre otros puntos que resaltan de las contrataciones y liquidaciones es el retorno de la directora de asesoría jurídica, Larissa Landau. Ella ganaba un sueldo de $5,000, según la planilla de la entidad en 2021 pero retornó con $6,000 al puesto desde septiembre. Su retorno se dio tras ser liquidada de ENA en el 2022 con una liquidación estimada en $100 mil dólares y trasladada a trabajar en otra entidad del Estado.