Entre redes, rumores y desconfianza: cómo se informan los panameños en la era digital

En una época en la que la información circula a la velocidad de un clic, los panameños se informan más por el celular que por cualquier otro medio. Así lo refleja el Estudio sobre las libertades de expresión y de prensa en Panamá, elaborado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) y promovido por la Fundación Fórum de Periodistas por las Libertades de Información y Expresión con la financiación de la Unión Europea, que analiza cómo la ciudadanía percibe, consume y evalúa la información en un contexto de cambios tecnológicos, culturales y sociales.De acuerdo con la encuesta nacional aplicada a 1,230 personas, el 81% accede a las noticias desde su teléfono móvil, mientras que solo el 14% lo hace por computadora y un 5% por tableta. En ese nuevo ecosistema informativo, las redes sociales dominan la escena: Instagram (73%) y WhatsApp (70%) son las plataformas preferidas para seguir la actualidad, seguidas por TikTok (50%) y Facebook (48%).Los medios tradicionales mantienen presencia —los noticieros de televisión aún son consultados por el 66% y los de radio por el 44%—, pero enfrentan un desplazamiento gradual de las audiencias hacia el entorno digital. Solo el 7% de los encuestados visita directamente las páginas web de los medios, lo que sugiere una dependencia creciente de los algoritmos y de los contenidos compartidos en redes, donde la verificación es más difícil y las emociones tienden a imponerse sobre los hechos.