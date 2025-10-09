Entre redes, rumores y desconfianza: cómo se informan los panameños en la era digital

En una época en la que la información circula a la velocidad de un clic, los panameños se informan más por el celular que por cualquier otro medio. Así lo refleja el Estudio sobre las libertades de expresión y de prensa en Panamá, elaborado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) y promovido por la Fundación Fórum de Periodistas por las Libertades de Información y Expresión con la financiación de la Unión Europea, que analiza cómo la ciudadanía percibe, consume y evalúa la información en un contexto de cambios tecnológicos, culturales y sociales. De acuerdo con la encuesta nacional aplicada a 1,230 personas, el 81% accede a las noticias desde su teléfono móvil, mientras que solo el 14% lo hace por computadora y un 5% por tableta. En ese nuevo ecosistema informativo, las redes sociales dominan la escena: Instagram (73%) y WhatsApp (70%) son las plataformas preferidas para seguir la actualidad, seguidas por TikTok (50%) y Facebook (48%). Los medios tradicionales mantienen presencia —los noticieros de televisión aún son consultados por el 66% y los de radio por el 44%—, pero enfrentan un desplazamiento gradual de las audiencias hacia el entorno digital. Solo el 7% de los encuestados visita directamente las páginas web de los medios, lo que sugiere una dependencia creciente de los algoritmos y de los contenidos compartidos en redes, donde la verificación es más difícil y las emociones tienden a imponerse sobre los hechos.

La desinformación

El auge de los medios digitales ha ampliado el acceso a la información, pero también ha abierto la puerta a la desinformación. Según el estudio, cuatro de cada cinco panameños dicen haber consumido información falsa y sienten temor de no poder distinguirla de la verdadera. La preocupación es tal que dos tercios de la población estaría dispuesta a aceptar cierto control sobre los contenidos falsos, incluso si eso limitara la libertad de expresión. Los investigadores Raisa Urribarri y Jon Subinas advierten que esta tendencia refleja una paradoja: una ciudadanía que valora la libertad, pero que ante el exceso informativo y la manipulación en redes, busca seguridad antes que libertad absoluta. La encuesta muestra, además, que el 44% de los panameños declara tener poco o ningún interés en los asuntos públicos, sobre todo entre los jóvenes de 18 a 30 años, las personas sin estudios universitarios y los sectores de menores ingresos. Esa desconexión informativa preocupa. La población joven —más presente en Instagram y TikTok— accede a contenidos que mezclan noticias, entretenimiento y opinión, lo que diluye la frontera entre la información verificada y el contenido viral. En palabras de los autores, el país enfrenta un desafío educativo y cultural: formar ciudadanos capaces de analizar críticamente lo que leen, comparten o comentan. Para los docentes de periodismo consultados, la alfabetización digital y mediática es hoy una prioridad nacional. No se trata solo de enseñar a usar la tecnología, sino de comprender cómo funcionan los mecanismos de influencia, la propaganda y los discursos de odio que pueden proliferar en los entornos digitales. “La libertad de expresión no está en riesgo solo por la censura, sino también por la desinformación”, concluyen los investigadores.

Confianza, calidad y nuevos roles del periodismo