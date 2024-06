’Estamos en rojo... no hay plata’, afirma presidente electo José Raúl Mulino

A tan solo 18 días de asumir el poder y afrontar el gran reto de dirigir al país que alcanza ya una deuda cercana a los 40 mil millones de dólares, el presidente electo José Raúl Mulino fue enfático en señalar que el país en materia económica “está en rojo”.

Mulino al ser consultado sobre las finanzas del país dijo que “estamos en rojo... no hay plata. [...]. Yo no le voy a pegar mentira a este país, yo no estoy aquí para pegar mentiras, sino hay plata, no hay plata”, enfatizó.

Por otro lado al referirse al futuro de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), entidad en la que aún no ha nombrado a su administrador; Mulino expresó que hay que echar a andar y a recoger basura y no descartó la posibilidad de concesionar el sistema de recolección de desechos.

“Hay que echarla andar como corresponde y en algún momento pensar en concesionar la misma”, al tiempo que dijo no saber por el momento de la posibilidad de devolver el sistema de recolección de la basura a la alcaldía.