Fallas eléctricas y un horno, posibles causas de dos incendios en el inicio de 2026

El Cuerpo de Bomberos de Panamá sofocó <b>dos incendios registrados en el área metropolitana durante las primeras horas de 2026</b>, presuntamente originados por <b>desperfectos en el sistema eléctrico</b> y la <b>inflamación de un horno</b>, informó la entidad en un comunicado emitido la tarde de este <b>1 de enero</b>.Según el reporte oficial, el primer incidente se produjo en <b>calle Primera, en Panamá Viejo</b>, donde un <b>cuarto de alquiler resultó afectado</b>, aparentemente debido a fallas en la instalación eléctrica.El segundo siniestro ocurrió en una <b>residencia ubicada en la urbanización Costa Sur</b> y, de acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el sitio, el fuego se habría iniciado tras la <b>inflamación de un horno</b>.En ambos casos, el personal ejecutó labores de <b>control y sofocación</b>, lo que permitió evitar la propagación de las llamas a otras estructuras cercanas.Por la intervención del personal, <b>no se reportaron víctimas</b>, y se logró <b>salvaguardar la vida y los bienes de la comunidad</b>.El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía a <b>reforzar las medidas de prevención en el hogar</b>, especialmente en lo relacionado con <b>instalaciones eléctricas y el uso adecuado de equipos de cocina</b>, y recordó que cualquier emergencia debe ser reportada de inmediato a la <b>línea 103</b>.