Fallas eléctricas y un horno, posibles causas de dos incendios en el inicio de 2026

El Cuerpo de Bomberos de Panamá sofocó dos incendios registrados en el área metropolitana durante las primeras horas de 2026, presuntamente originados por desperfectos en el sistema eléctrico y la inflamación de un horno, informó la entidad en un comunicado emitido la tarde de este 1 de enero.

Según el reporte oficial, el primer incidente se produjo en calle Primera, en Panamá Viejo, donde un cuarto de alquiler resultó afectado, aparentemente debido a fallas en la instalación eléctrica.

El segundo siniestro ocurrió en una residencia ubicada en la urbanización Costa Sur y, de acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el sitio, el fuego se habría iniciado tras la inflamación de un horno.

En ambos casos, el personal ejecutó labores de control y sofocación, lo que permitió evitar la propagación de las llamas a otras estructuras cercanas.

Por la intervención del personal, no se reportaron víctimas, y se logró salvaguardar la vida y los bienes de la comunidad.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención en el hogar, especialmente en lo relacionado con instalaciones eléctricas y el uso adecuado de equipos de cocina, y recordó que cualquier emergencia debe ser reportada de inmediato a la línea 103.