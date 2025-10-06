  1. Inicio
PANAMÁ

Futuro tecnológico: nuevo Comisionado Nacional de Semiconductores

Solís fue designado tras ser seleccionado de una terna presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, por la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores.
Por
Deborah Peña
  • 06/10/2025 16:06
Con este nombramiento, Panamá reafirma su compromiso con la transformación digital y el impulso de la economía basada en el conocimiento

Panamá da un paso firme hacia la innovación tecnológica con el nombramiento del doctor Darío Solís Caballero como Comisionado nacional de la Industria de Microelectrónica y Semiconductores, cargo adscrito a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). El anuncio fue realizado por el secretario nacional de la institución, doctor Eduardo Ortega Barría.

Solís fue designado tras ser seleccionado de una terna presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, por la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores. Su trayectoria combina una sólida formación académica con amplia experiencia en investigación, innovación, desarrollo tecnológico y liderazgo en proyectos científicos y empresariales.

Entre sus logros destaca su labor como director general del Centro de Innovación e Investigación Logística de Georgia Tech Panamá, además de haber sido asesor del rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y profesor e investigador en ingeniería mecánica y eléctrica. También ha tenido experiencia internacional como científico investigador senior en la Universidad de Iowa, en el prestigioso Simulador Nacional de Conducción Avanzada.

En el sector privado, ha ocupado cargos de liderazgo como presidente de Verde Power Corporation, S.A., y director de Austral Ingeniería y Software Inc.. Es becario Fulbright, con licenciatura en Ingeniería Electromecánica, maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica, y fue el primer doctor especializado en modelado y simulación del National Advanced Driving Simulator.

El nuevo comisionado tendrá la tarea de representar y promover el sector de semiconductores panameño, atraer inversiones, coordinar los esfuerzos entre instituciones públicas y privadas, y representar al país en foros nacionales e internacionales.

Del 7 al 9 de octubre, la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores participará en SEMICON West 2025, el evento más importante de la industria en Norteamérica, que se celebrará en Phoenix, Arizona. Este encuentro reunirá a líderes, startups e investigadores de todo el mundo, con el objetivo de fortalecer la colaboración y el desarrollo del talento en el sector.

La Comisión Nacional de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores está presidida por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y cuenta con la participación del doctor Eduardo Ortega Barría en representación de Senacyt.

Con este nombramiento, Panamá reafirma su compromiso con la transformación digital y el impulso de la economía basada en el conocimiento, posicionándose como un nuevo actor en el competitivo mercado global de los semiconductores.

