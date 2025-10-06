Futuro tecnológico: nuevo Comisionado Nacional de Semiconductores

Panamá da un paso firme hacia la innovación tecnológica con el nombramiento del doctor Darío Solís Caballero como Comisionado nacional de la Industria de Microelectrónica y Semiconductores, cargo adscrito a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). El anuncio fue realizado por el secretario nacional de la institución, doctor Eduardo Ortega Barría.

Solís fue designado tras ser seleccionado de una terna presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, por la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores. Su trayectoria combina una sólida formación académica con amplia experiencia en investigación, innovación, desarrollo tecnológico y liderazgo en proyectos científicos y empresariales.

Entre sus logros destaca su labor como director general del Centro de Innovación e Investigación Logística de Georgia Tech Panamá, además de haber sido asesor del rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y profesor e investigador en ingeniería mecánica y eléctrica. También ha tenido experiencia internacional como científico investigador senior en la Universidad de Iowa, en el prestigioso Simulador Nacional de Conducción Avanzada.