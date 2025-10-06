Futuro tecnológico: nuevo Comisionado Nacional de Semiconductores

En el sector privado, <b>ha ocupado cargos de liderazgo como presidente de Verde Power Corporation, S.A., y director de Austral Ingeniería y Software Inc</b>.. Es becario Fulbright, con licenciatura en Ingeniería Electromecánica, maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica, y <b>fue el primer doctor especializado en modelado y simulación del National Advanced Driving Simulator.</b><b>El nuevo comisionado tendrá la tarea de representar y promover el sector de semiconductores panameño</b>, atraer inversiones, coordinar los esfuerzos entre instituciones públicas y privadas, y representar al país en foros nacionales e internacionales.