Gerente del BNP afirma que liberaron los 563 millones de la mina por instrucción del ex presidente Cortizo y el ex ministro del MEF

El gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo afirmó que esta entidad bancaria, luego de recibir una nota del ex ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander y por instrucciones del entonces presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, liberó los 563.1 millones de dólares que el Estado había recibido de parte de la empresa Minera Panamá en concepto de obligaciones, regalías e impuestos, establecidos en el contrato ley pactado, y que se encontraban en una cuenta restringida.

Luego de que a mediados de noviembre de 2023 la Dirección General de Ingresos (DGI), recibiera por parte de Minera Panamá los 563.1 millones de dólares, el entonces presidente Cortizo ordenó que estos fondos se mantuvieran en una cuenta restringida en el BNP, en espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia tras las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra este contrato ley, el cual finalmente fue declarado inconstitucional el 27 de noviembre de 2023.

Carrizo, quien compareció a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a solicitar algunos traslados de partidas, fue consultado por el diputado Betserai Richard sobre el destino final de estos dineros, luego que la semana pasada el actual presidente de la República, José Raúl Mulino diera a conocer que los 500 millones de la mina habían sido utilizados en el gobierno anterior.

En este sentido, el gerente del BNP informó que la entidad recibió una nota del entonces ministro del MEF, Héctor Alexander en donde se señalaba que en virtud del mandato del señor presidente de la República y en el marco del cumplimiento de la obligación condicional expresada previamente, solicitaba muy respetuosamente que fueran liberados los fondos retenidos que representa la suma 563 millones 125 mil 055 con 59, para que ingresaran al Tesoro Nacional.

Detalló que fue el 26 de enero de 2024 cuando el BNP recibió la nota del MEF2024-4289, donde les instruía acreditar dicho monto a la Cuenta Única del Tesoro Nacional “a lo cual procedimos”.

Estos recursos dijo, por instrucciones del MEF habían quedado en reserva hasta poder disponer de los mismos.

En algunas de las comunicaciones realizadas se señaló que dicha retención se debía mantener hasta el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre la demanda de inconstitucionalidad presentadas contra el contrato de concesión celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A.

Al ser consultado sobre el destino de estos dineros luego de ser liberados, Carrizo fue enfático en señalar que “nosotros no auditamos las Cuentas del Tesoro, ni gastos varios de funcionamiento ni de inversión; realmente yo no estoy en capacidad de dar el detalle de en qué se gastaron, pero la Cuenta Única del Tesoro recibe todos los aportes de impuestos, aranceles, aportes aduaneros etc., etc.”.