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AYUDA HUMANITARIA

Gobernadora de Veraguas reclama apoyo de alcaldías y representantes para distribuir ayuda tras el terremoto

La funcionaria explicó que ha buscado trabajar con los representantes de corregimiento y las alcaldías para facilitar la entrega de alimentos.
La funcionaria explicó que ha buscado trabajar con los representantes de corregimiento y las alcaldías para facilitar la entrega de alimentos. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 13/10/2026 10:56
Riera indicó que la Gobernación mantiene 32 vehículos en circulación para trasladar ayuda a las comunidades, mientras que personal del IMA realiza entregas casa por casa.

La gobernadora de Veraguas, Hidelmarta Tuti Riera, expresó su molestia por la falta de apoyo de alcaldías y representantes de corregimiento en las labores de distribución de ayuda alimentaria y suministros para las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió a Panamá el pasado viernes 9 de octubre.

De los 12 distritos solamente tres han estado aquí. Lo digo así porque es verdad. Y los representantes de corregimiento, si han llegado seis, son muchos”, manifestó Riera a La Estrella de Panamá al referirse a la participación de las autoridades locales en las tareas coordinadas desde la Gobernación.

La funcionaria explicó que ha buscado trabajar con los representantes de corregimiento y las alcaldías para facilitar la entrega de alimentos, agua, leche y pañales para los niños, pero aseguró que la respuesta ha sido insuficiente.

“Estoy muy disgustada con el personal de los representantes de corregimiento y las alcaldías”, afirmó.

Riera indicó que la Gobernación mantiene 32 vehículos en circulación para trasladar ayuda a las comunidades, mientras que personal del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realiza entregas casa por casa.

La gobernadora señaló que las autoridades pueden llevar suministros a grupos reducidos de personas, pero necesitan la colaboración de los representantes locales para atender a toda la población que requiere asistencia.

“Nosotros podemos llegarle a uno, a diez, a veinte, pero no a ciento cinco. Pero ciento cinco sí pueden llegar a Gobernación”, expresó.

Según Riera, la sede de la Gobernación es uno de los puntos donde los representantes pueden gestionar agua, alimentos, leche y pañales para distribuirlos entre las familias de sus comunidades.

La funcionaria advirtió que, ante la falta de coordinación con las autoridades locales, algunas comunidades tendrán que esperar hasta que los equipos de distribución puedan llegar a ellas.

“Si los representantes se pusieran en donde vinieran a trabajar y vinieran a pedirnos a nosotros, ya todos tuvieran comida y lechita y agua. Pero si no vienen, tienen que esperar el tiempo en que nosotros podamos llegarle”, sostuvo.

Las declaraciones de la gobernadora se producen mientras algunas personas en Veraguas permanecen en albergues improvisados o en los patios de sus viviendas por temor a las constantes réplicas registradas después del terremoto.

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