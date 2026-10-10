‘No hemos recibido ni visita ni ayuda de nadie’: autoridades de Los Santos y Veraguas claman por auxilio tras el sismo

Miles de pobladores de las comunidades rurales ubicadas en el sur de las provincias de Veraguas y Los Santos permanecen resguardados a la intemperie hoy 10 de octubre, a 24 horas del terremoto de magnitud 7.5 registrado ayer viernes cerca del epicentro a 39 km de Tonosí. Los habitantes de estas comunidades han enfrentando el colapso masivo de sus viviendas y la interrupción total de los servicios básicos mientras esperan la llegada de asistencia gubernamental. La Estrella de Panamá pudo conversar con algunas de las autoridades en los lugares más afectados. En el sur de la provincia de Los Santos, el representante del corregimiento de La Miel de Las Tablas, David Castillo, detalló que “el 95% de las viviendas están afectadas, otras de pérdida total en su mayoría”, obligando a los residentes a organizarse por cuenta propia para compartir alimentos. “No hemos recibido ni visita ni ayuda de nadie”, indicó Castillo. Asimismo, en el corregimiento de Bajo Corral en Las Tablas, el representante Álvaro Delgado reportó afectaciones en el noventa por ciento de las estructuras residenciales.

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“La gente tiene temor de volver a sus casas hasta que un técnico o experto revise”, motivo por el cual los vecinos duermen en jardines bailables y otros sitios planos, mientras también advierte que “los caminos de producción están cerrados totalmente por los derrumbes y no se puede transitar”. En el corregimiento de Bayano, ubicado también en la zona sur santeña, las comunidades de La Canoa y Taboga enfrentan un escenario de aislamiento debido al deslizamiento de cerros que mantiene los caminos completamente bloqueados, según reportó su representante, Darinel Barrios. “Nunca antes se había visto algo así acá y ha habido muchas pérdidas materiales, con la gran mayoría de las viviendas en pérdida total”, detalló, Barrios Indica también que las familias permanecen al aire libre sin poder retornar a sus hogares, mientras aguardan la llegada de auxilio institucional para los cerca de mil habitantes que integran esa demarcación; Barrios añade que se trasladaría a la reunión convocada por el presidente de la República José Raúl Mulino en Las Tablas para exponer la urgencia de su sector.

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Por otro lado, en el distrito de Mariato, zona sureña de la provincia de Veraguas, el alcalde Ángel Batista indicó que infraestructuras clave como el Palacio Municipal y el Banco Nacional presentan daños estructurales graves y están al borde del colapso debido a la persistencia de los movimientos telúricos. A esto se le suma la obstrucción de los pozos y turbinas que dejaron sin suministro hídrico a la población y sin luz. En tanto, las operaciones de socorro dependen de la habilitación de vuelos humanitarios desde el aeropuerto de Santiago para abastecer los sectores más apartados, donde las familias solicitan con urgencia suministros de camping, agua potable y asistencia psicológica para la niñez tras el desastre algo que Batista describe como “jamás en la vida la gente había vivido eso, fue tenebroso”. Hasta el momento según lo indicado por las autoridades entrevistadas por La Estrella de Panamá, no ha llegado ayuda directa por parte del gobierno presidido por Mulino y están a la espera para poder ayudar a sus comunidades. Aquí tienes una lista de insumos y suministros prioritarios basada en lo expresado por los representantes y autoridades de las zonas afectadas del sur de Veraguas y Los Santos:

Insumos de primera necesidad requeridos en las zonas afectadas