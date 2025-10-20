Gobierno expropia isla Margarita para construir un puerto

El Ministerio de la Presidencia ordenó la expropiación extraordinaria por interés social de una serie de fincas en Isla Margarita, Colón, que pertenecían a la empresa portuaria Panamá Colón Container Port.

La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo N.º 90 del 20 de octubre de 2025 y fue publicada, el día anterior, en la Gaceta Oficial, en el que se ordena al Registro Público inscribir las fincas a nombre de la Nación.

Además, se autoriza al Ministerio Público a promover el proceso ante el Órgano Judicial para establecer el monto que tendrá que pagar el Estado por las expropiaciones. También se autoriza al Ministerio de Seguridad, en caso de que se impida el acceso a las fincas expropiadas, a garantizar la ocupación de las áreas.

El Ejecutivo sustenta la medida en que la capacidad portuaria instalada en el país “está al límite” para atender la demanda del comercio mundial que transita por suelo panameño, lo que hace imperativo que un proyecto como el de Isla Margarita ya estuviera en operación.

Sin embargo, esto no ha ocurrido por parte de la empresa que tiene el contrato de concesión, es decir, Panamá Colón Container. A juicio del Ejecutivo, resulta “inminente” la construcción de estas facilidades portuarias en la ribera Atlántica del Canal de Panamá.

En el Decreto se señala que el Gobierno solicitó a la empresa su consentimiento para el ingreso de peritos de la Contraloría y del Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de realizar los avalúos.

“No fue posible realizar dicha diligencia, ya que los propietarios no tenían oficinas donde se puedan hacer las comunicaciones que se intentaron presentar y los apoderados legales en el proceso de resolución administrativa de contrato tampoco otorgaron consentimiento para tal diligencia”, señala el Decreto Ejecutivo.

El Gobierno señala que a la fecha no ha sido posible establecer un valor promedio de estas propiedades para poder hacer una oferta de adquisición al propietario.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la concesión en Isla Margarita en abril pasado en una de sus conferencias semanales de los jueves. Dijo en ese momento que su gobierno no impulsaría el proyecto que, en teoría, tenía que desarrollar la empresa Panamá Colón Container.

“Es un contrato mal concebido (o mal elaborado), es un contrato moroso en cuanto al pago de la concesión y que se llamaría a una licitación internacional cuando corresponda”, dijo el mandatario en ese momento.

Seis meses después de esas palabras, el Ejecutivo ordenó la expropiación de los terrenos.

El contrato ley de concesión se otorgó, mediante la Ley 43 de junio de 2013, bajo la administración del gobierno de Ricardo Martinelli, del que, ahora, el presidente Mulino formaba parte.

En el 2022, se aprobó, mediante ley, una adenda al contrato en la que se acepta el cambio del nombre de la empresa. Ahora, los terrenos, que suman un poco más de 27 hectáreas, pasarán al Estado.