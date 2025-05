Gobierno no derogará ley del Seguro Social

Gabinete completo de la administración de José Raúl Mulino, salió en defensa de la Ley 462, que rige la Caja del Seguro Social (CSS) así como el Memorándum de Entendimiento firmado con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ante una segunda semana de huelgas de difernetes sectores profesionales y civiles.

El ministro de Gobierno, Juan Carlos Orillac, dejó claro que lo que se ha dicho hasta el momento sobre la ley del Seguro Social es desinformación y que lo aprobado en la Asamblea, aunque no es perfecto, no afecta a los sectores que se mantienen en protesta.

”No estamos dispuestos a derogar la ley”, dejó en claro al auditorio donde se dio esta conferencia de prensa del gabinete.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, culpó al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) de “impedir que el progreso llegue a nuestro país”. Según Muñoz, gracias a este sindicato se mantienen paradas obras como la Línea 3 del Metro, el cuarto puente encima del Canal de Panamá y el cuarto puerto.

Asimismo señaló que el Suntracs impide que la salud y el agua llegue a la población debido a que obras se mantienen detenidas debido a “la agenda oculta y de trasfondo” de este grupo.

“Hago un llamado a la clase trabajadora para que asistan a sus obras, porque no pueden esperar, los panameños no esperan más porque ellos tengan una agenda oculta. Suntracs tiene que poner sus barbas en remojo, porque no están defendiendo a los panameños, están defendiendo sus intereses particulares”, destacó la ministra.

Memorándum de entendimiento con EE.UU.

En cuanto al Memorándum de entendimiento, el canciller Javier Martínez-Acha, señaló que “estamos bajo una desinformación circulada y alimentada por sectores con fines políticos y oportunísticos” que buscan generar confusión e inestabilidad entre la población.

”Nuestra soberanía no ha sido vulnerada en ningún momento, ni lo será. Aquí hay un respeto mutuo entre dos países, ha sido un proceso transparente y sencillamente damos continuidad a una cooperación histórica a través de varios gobiernos en materia de seguridad”, dijo.

También explicó que nada de lo firmado por ambos países tiene que ver con ceder territorios, la creación de bases militares ni violaciones a la constitución o el protocolo de neutralidad.

”Este memorándum no implica de ninguna forma bases ni presencia permanente de ningún país, solo permite personal temporal”, corroboró el canciller, asegurando que el control total sigue siendo del Ministerio de Seguridad.

Mina

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que la mina permanece cerrada. “Nadie se ha reunido con la empresa, estamos siendo transparentes de cara a la población”, aseguró.

Moltó también señaló que se estan evaluando todas las opciones legales en cuanto a este tema, pero no se ha hablado con la empresa, sin embargo, cuando inicien las conversaciones se darán mediante el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Mientras tanto, ninguno de los sectores en paro ha anunciado desistir del mismo y desde ayer otros sindicatos como Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) iniciaron paro de labores, mientras que enfermeras tuvieron su primer piqueteo.

Se espera que más gremios del sector salud se sumen a las protestas durante los próximos días.Aunque mantienen un paro, los servicios prioritarios como maternidad, oncología y hospitalización continúan.

El objetivo principal de las protestas, según los voceros, es visibilizar el rechazo a la ley y denunciar la falta de insumos y medicamentos en el sistema de salud.