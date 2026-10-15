Gobierno ordena cierre de oficinas públicas el 4 de noviembre por feriado nacional

La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial este jueves 15 de octubre y contempla la suspensión de labores en las instituciones públicas durante esta fecha, con excepción de aquellas que, por la naturaleza de los servicios que prestan, deban permanecer en funcionamiento.

El Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el territorio panameño el próximo 4 de noviembre de 2026, declarado feriado por la conmemoración del Día de los Símbolos de la Nación.

Panamá conmemora el Día de los Símbolos de la Nación cada 4 de noviembre

El Día de los Símbolos de la Nación se celebra cada 4 de noviembre y destaca los emblemas que representan la identidad nacional: la bandera, el himno y el escudo de armas.

El artículo 6 de la Constitución de Panamá reconoce estos tres elementos como símbolos de la nación, adoptados mediante la Ley No.34 del 15 de diciembre de 1949.

Asimismo, el artículo No. 50 del texto único de la Ley No. 35 del 15 de diciembre de 1949 establece el 4 de noviembre de cada año como el Día de los Símbolos de la Nación.

Con esta disposición, las autoridades establecen el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales para la jornada del miércoles 4 de noviembre, en el marco de las celebraciones patrias.