Gobierno sabía del peligro de explosivos en la mina desde 2024

El nitrato de amonio es un material usado comúnmente en minería para explosivos. Zorel Morales, de la Cámara Minera de Panamá, reconoce que existe peligro si no se toman acciones. “El nitrato de amonio que existe en la mina está guardado en condiciones especiales. Sin embargo, no se debe guardar una sustancia como esta por tiempo indefinido porque evidentemente aumentan los riesgos. Aunque esté en el lugar adecuado, nunca se sabe qué accidente puede suceder”, previno Morales.

Paraíso prometido

No se sabe cuánto tiempo tiene este material en Panamá, pero ya en octubre del año pasado, la empresa había convocado a una reunión con representantes de la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la empresa Austin Powder encargada del manejo del nitrato de amonio, el Servicio Nacional de Fronteras y la Diasp del Ministerio de Seguridad. El grupo Guerreros del Mar fue notificado un día antes. Señalaron que estas “reuniones relámpago” son hechas para que asista el personal de la empresa y que no se invita a los residentes de la comunidad.

“Lo poco que sabemos es lo que sale en televisión”, cuenta Gilberto Cholo García, residente de la comunidad de Gobea, cercana a la mina. “Si en televisión no sale nada, pues dé por hecho que nosotros acá no sabemos nada”.

García cuenta que al llegar la mina les prometieron el paraíso. Lamenta que la realidad es otra. “Ahí no tienen letrina, no tienen servicio de agua, no tienen electricidad, no tienen escuelas, no tienen camiones para sacar los productos, están cercados, el agua que toman es agua cruda que puede estar contaminada. Si tengo 10 dólares tengo que comprar dos libras de arroz, una libra de sal, una libra de azúcar y gastarme de 5 a 6 dólares en agua porque no podemos tomar el agua de las quebradas. ¿Es eso correcto y justo?”, cuestionó.