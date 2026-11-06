Historia del mapeo geológico de Panamá

El sismo del pasado 9 de octubre evidenció el profundo desconocimiento colectivo sobre la historia geológica del istmo. De pronto, tanto en los debates televisivos y las redes sociales, como en las conversaciones cotidianas, resurgieron interrogantes fundamentales: ¿cómo se produce un terremoto?, ¿sobre qué tipo de suelo están construidas nuestras ciudades? o ¿qué desata un tsunami? Son dudas urgentes frente a una sacudida que toda una generación jamás había enfrentado.

Este desconocimiento generalizado contrasta con la importancia que ha tenido la geología y su estudio como parte de los proyectos de construcción, y ampliación del Canal de Panamá. Es así como se distinguen tres períodos de importancia en la generación de conocimiento sobre la geología de la antigua Zona del Canal, las operaciones francesas (1881-89 y 1895-99), la construcción estadounidense (1905-13) y los estudios de las terceras esclusas y la ruta de conversión a nivel del mar (1938-48), según describe el artículo, ‘Geology and Paleontology of Canal Zone and adjoining parts of Panama’ de W.P. Woodring (1957).

El reporte histórico ‘Some Engineering Problems of the Panama Canal in Their Relation to Geology and Topography’, preparado por Donald F. Macdonald y publicado en 1915, analiza los múltiples retos de ingeniería que enfrentó la construcción del canal. La obra examina detalladamente la influencia de factores ambientales como el clima tropical, las precipitaciones y la geografía local en la eficiencia laboral. Este reporte presenta además el primer mapa geológico moderno que muestra la distribución geográfica de las diferentes unidades rocosas y formaciones de la antigua Zona del Canal.

En 1938, como parte de los estudios que se realizaban para el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, Donald F. Macdonald, presenta un nuevo reporte que buscaba, proporcionar una base geológica y geotécnica detallada para guiar los proyectos de ingeniería de esta ampliación, evaluar terrenos para el trazado de nuevos cauces de navegación, reducir los deslizamientos e identificar fuentes de minerales para su uso en la construcción.

Este reporte permitió identificar que el colapso de las excavaciones no se solucionaba simplemente drenando el agua, ya que ciertos tipos de tierra actuaban como esponjas microscópicas que se volvían inestables. Para evitar los derrumbes, calculó la inclinación exacta y segura que debían tener los cortes en las montañas e impulsó la creación de un laboratorio pionero para someter los materiales a pruebas rigurosas y garantizar la firmeza del suelo.

Para 1955 se publica una actualización del mapa geológico de la Zona del Canal y áreas adyacentes a escala 1:75,000, revisado por W.P. Woodring. Para 1980 se realiza una nueva actualización de est, compilado por R.H. y J.L. Stewart y revisado también por Woodring. Los estudios más recientes en la zona transístmica se realizaron “como parte de la caracterización de la amenaza sísmica para el proyecto de ampliación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que estudió la expresión geológica y geomorfológica de las fallas Pedro Miguel, Limón (...), factores críticos para el diseño de las nuevas esclusas y las estructuras asociadas”.