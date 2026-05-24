Hurto frustrado en Megapolis Mall deja tres capturados

Unidades de la Polícia Nacional frustraron un hurto dentro de las instalaciones del centro comercial Megapolis, la noche de este sábado.

Los hechos se dieron cuando una alerta ciudadana dio avisos a las unidades de la presencia de tres hombres que habían ingresado a uno de los locales comerciales, así lo detalló Gustavo Cerrano, jefe encargado de la Zona Policial de San Francisco.

Al momento de la captura, los sospechosos mantenían en su poder tres cajas fuertes con grandes cantidades de dinero.

”Cuando llegamos se estaba dando un hurto con fractura en proceso. Inmediatamente, articulamos los esfuerzos logrando llegar al lugar inmediatamente y dando con la aprehensión de tres sujetos que mantenían en su poder tres cajas fuertes con una alta cantidad de dinero. Los aprehendidos y las evidencias serán puestas a ordenes de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones”, detalló Cerrano.