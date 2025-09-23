Idaan sustenta su presupuesto ante la Asamblea; recortes del MEF superan el 50%

El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) sustentó la mañana de este martes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El director de la entidad, Rutilio Villareal, explicó que los recortes habrían solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) unos $789 millones de dólares, de los cuales fue recomendado solo $358 millones, un recorte de $430 millones de dólares, es decir, poco más del 50% de lo solicitado.

Para inversiones, el Idaan habría solicitado $304 millones, pero solo fue recomendado $202 millones. En cuanto a funcionamiento, la entidad pidió $413.3 millones, pero para 2026 solo tendría $155 millones.

“Es la primera en la historia que el Idaan presenta un presupuesto en el que los fondos de operación y mantenimiento están muy por encima del presupuesto de inversiones. Eso obedece a que la cantidad de activos que maneja el Idaan es muy grande”, dijo Villareal.

Entre los principales recortes en funcionamiento, estos impactarían en mantenimiento, que pasó de $29.3 millones a $2.5 millones, mientras que en químicos para el tratamiento del agua donde hubo reducciones drásticas, pasó de los $25 millones solicitados a $8 millones que propuso el MEF. Otros rubros, como la seguridad, compra de agua, combustible y energía eléctrica, sufrieron una disminución similar.

Este lunes, los diputados de la Comisión de Presupuesto adelantaron que pedirán al MEF que ajuste el presupuesto y revise los recortes, antes de que sea aprobado.

“Yo creo que cuando le hagamos la recomendación al MEF, consideraría que no se le debe recortar ni un solo dólar al Idaan”, señaló el diputado Betserai Richards.

Ya los miembros de la Comisión de Presupuesto adelantaron que no le darán el voto favorable al proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal 2026, hasta tanto no se hagan ajustes relacionados con recortes a instituciones de educación y salud. Advirtieron que podría tener problemas para continuar sus funciones en caso de que mantengan la reducción del MEF.